Domenica 21 novembre alle ore 18 ci sarà Inter-Napoli, match valido per il 13° turno di Serie A 2021/2022. I nerazzurri, nel corso della dodicesima giornata, hanno pareggiato per 1-1 (rigore trasformato da Calhanoglu per l'Inter e autorete di De Vrij per i rossoneri) il derby della Madonnina contro il Milan di Pioli. Il Napoli, invece, è stato fermato sull'1-1 dall'Hellas Verona di Tudor allo stadio Diego Armando Maradona, dove alla rete di Simeone per i mastini ha replicato Di Lorenzo per i partenopei. Gli ultimi cinque incontri tra le due compagini, disputate tra campionato italiano e Coppa Italia, vedono l'Inter in leggero vantaggio grazie alle due vittorie ottenute contro un bottino pieno del Napoli, mentre due gare sono terminate in parità.

Inter, probabile panchina per Vidal

Mister Inzaghi e la sua Inter saranno ben consci che un'eventuale vittoria ridurrebbe considerevolmente il gap con la capolista Napoli, al momento a +7, oltre a essere un'iniezione di fiducia per l'ambiente nerazzurro. Il tecnico ex Lazio potrebbe schierare il suo fedele 3-5-2, col capitano Handanovic a difesa dei pali. Terzetto di difesa che dovrebbe essere composto, ancora una volta, da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Gli interpreti iniziali del centrocampo, invece, saranno presumibilmente Darmian e Perisic come esterni, mentre Barella, Brozovic e Calhanoglu faranno da scudo in mezzo. Tandem offensivo che, in ultimo, avrà buone chance di essere composto da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Napoli, Anguissa e Mario Rui diffidati

Luciano Spalletti e il suo Napoli affronteranno i nerazzurri sapendo di poter contare su una difesa coriacea che, sinora, ha permesso di incassare solo due reti in sei gare fuori dalle mura amiche disputate in campionato. Per tornare alla vittoria, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il 4-3-3, con Ospina come estremo difensore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Koulibaly e Rrhmani dovrebbero comporre la linea centrale arretrata, nel frattempo Mario Rui e Di Lorenzo avranno buone possibilità di essere i terzini titolari. Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski, invece, saranno presumibilmente i centrocampisti partenopei del match. Il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Osimhen al centro, col capitano Insigne che agirà alla sua sinistra e Politano che si posizionerà sul versante opposto.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli:

Inter (3-5-2): Ospina, Di Lorenzo, Rrhmani, Koulibaly, Rui, Zielinski, Ruiz, Anguissa, Politano, Osimhen, Insigne (C). Allenatore: L. Spalletti.

Napoli (4-3-3): Handanovic (C), Skriniar, Bastoni, De Vrij, Darmian, Calhanoglu, Barella, Brozovic, Perisic, L. Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.