Rinforzare i rispettivi organici già nel mercato di gennaio: è questa l'intenzione di Juventus ed Inter, che stanno lavorando sul fronte mercato per puntellare le rose, restando competitivi sia in Italia che in Europa.

I due top club italiani stanno monitorando diverse opportunità sul mercato internazionale: tra queste, ci sarebbero Matthias Ginter e Dennis Zakaria, calciatori del Borussia Moenchengladbach, che sarebbero nel mirino delle due società.

Il centrale difensivo tedesco Ginter in caso di mancato rinnovo con il club tedesco, sarebbe una grande opportunità sia per l'Inter (in caso di addio di De Vrij, accostato al Tottenham di Antonio Conte), ma anche per la Juventus che viste le condizioni non sempre perfette di Bonucci e Chiellini, puntellerebbe il pacchetto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri con un acquisto di qualità e soprattutto di grande duttilità.

Anche il centrocampista svizzero Zakaria rappresenterebbe un'ottima occasione per i due club. L'Inter monitora diversi profili a centrocampo, visto il possibile mancato rinnovo di Marcelo Brozovic (che sarebbe nel mirino del Manchester United e del Tottenham), mentre la Juventus starebbe cercando un valido centrocampista da affiancare a Locatelli. Il giocatore elvetico piacerebbe anche alla Roma, alla ricerca di pedine di spessore per rilanciarsi in campionato.

Juve, Kulusevski verso la Premier. Inter: Sanchez potrebbe partire a gennaio

Oltre agli acquisti Inter e Juventus stanno lavorando anche sul fronte cessioni per finanziare i colpi in entrata.

In casa bianconera, uno dei calciatori che potrebbe lasciare Torino già nel mercato invernale è Dejan Kulusevski. Il talento svedese non si è inserito nella maniera giusta negli schemi tecnici di Allegri ed ha regalato prestazioni con più ombre che luci.

Per questo, la dirigenza juventina potrebbe ascoltare le offerte che potrebbero arrivare nei confronti dell'ex Parma ed Atalanta. Sul numero 44 bianconero, valutato intorno ai 35 milioni di euro, ci sarebbe l'interesse dell'Arsenal: i Gunners si sono rilanciati in campionato e potrebbero risultare una valida opzione per la crescita del talento svedese, anche per giocare con maggiore continuità.

Con i soldi ricavati dalla cessioni di Kukusevski, i bianconeri potrebbero poi effettuare un'offerta importante alla Fiorentina per Vlahovic, obiettivo numero uno per l'attacco della Vecchia Signora.

Discorso simile in casa Inter anche per Alexis Sanchez. Pure il "Nino Maravilla" non ha trovato tanto spazio nella nuova Inter di Simone Inzaghi e potrebbe lasciare già a gennaio.

Sul cileno, ci sarebbe l'interesse del Barcellona, dell'Atletico Madrid ma soprattutto del Marisiglia, a caccia di un attaccante di qualità per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Sampaoli. In caso di addio del cileno, l'Inter monitora la pista di Giacomo Raspadori, che potrebbe arrivare in prestito dal Sassuolo.