Il Calciomercato del Milan è in continua evoluzione: nonostante l'ottimo mercato estivo i rossoneri dovranno tutelarsi nel caso in cui non si dovesse trovare l'accordo per il rinnovo del contratto di Franck Kessie. Il direttore sportivo Paolo Maldini avrebbe individuato in Boubacar Kamara il sostituto ideale, avendo il contratto in scadenza con il Marsiglia nel 2022.

Un altro obiettivo del club rossonero sarebbe Romain Faivre, con il quale c'è stata una trattativa serrata già la scorsa estate, inoltre Maldini starebbe anche pensando l'idea di un potenziale prestito di Hakim Ziyech dal Chelsea.

Kamara possibile obiettivo per il centrocampo

Il Milan sta monitorando potenziali acquisti per rafforzare la squadra e un'area che potrebbe essere rinforzata è quella centrale del campo. I dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara pensano alla Coppa d'Africa a gennaio, quando perderanno il duo di centrocampo Ismael Bennacer e Franck Kessié per circa un mese: tali giocatori saranno impegnati con le rispettive nazioni di Algeria e Costa d'Avorio che dovrebbero arrivare alle fasi finali del torneo.

Secondo le ultime notizie, Maldini e il suo staff starebbero lavorando per ingaggiare Boubacar Kamara dal Marsiglia quando la finestra di mercato riaprirà a gennaio. Il contratto del giocatore scade a giugno 2022 e ha rifiutato le proposte di rinnovo ricevute.

Il club di Ligue 1 – per non perderlo a parametro zero – è disposto a vendere Kamara per un piccolo compenso economico.

Kamara può giocare sia come centrocampista difensivo che come difensore centrale se necessario e ha collezionato 133 presenze con il Marsiglia nonostante abbia solo 21 anni: il suo valore di mercato secondo Transfermarkt è di 35 milioni di euro.

Calciomercato Milan, riprende quota l'ipotesi Ziyech

L'obiettivo dei rossoneri è lottare per lo scudetto il più a lungo possibile e per farlo i dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara vorrebbero colmare le lacune in rosa, acquistando un trequartista ed un'ala destra per dare man forte a Brahim Diaz e Saelemakers. Il trequartista Romain Faivre del Brest rimane l'opzione più probabile in quanto le trattative potrebbero riprendere a gennaio su un accordo del valore di 10 milioni di euro più bonus dopo le discussioni durante l'estate, ma c'è un'opportunità più allettante.

Il Milan ha tentato in estate di ingaggiare Ziyech dal Chelsea, ma Thomas Tuchel ha preferito tenerlo allo Stamford Bridge. Da allora ha giocato solo 118 minuti in tre presenze in Premier League ed è per questo che Maldini e Massara stanno fiutando un'opportunità di prestito.

Visti gli ottimi rapporti tra i rossoneri e il club londinese non è da escludere un prestito a titolo oneroso: il Chelsea potrebbe coprire anche la metà dei 7 milioni di euro netti a stagione percepiti dal giocatore, mentre la sua valutazione è scesa a circa 38 milioni di euro trattabili, quindi un'opzione per l'acquisto potrebbe essere inclusa.