Inizia a muovere i primi passi il Calciomercato. In attesa del via ufficiale alle trattative, che avverrà a inizio gennaio, ci sono già numerose voci per vari club di serie B.

L'Ascoli pensa a Melchiorri?

In queste ore, il Resto del Carlino ha lanciato l'indiscrezione che vedeva l'Ascoli interessato all'attaccante esperto Federico Melchiorri. La punta può fare al caso dell'Ascoli e può integrarsi benissimo con il progetto dei bianconeri che al momento sono a metà classifica in Serie B. Il patron dell'Ascoli, Massimo Pulcinelli, però, ha prontamente smentito la notizia: "Melchiorri?

Pura invenzione solo per destabilizzare l’ambiente". Bisognerà capire se tale smentita faccia parte dei giochi del calciomercato, oppure se sia sincera ed effettivamente non ci siano stati contatti tra le parti.

Il Monza e la Reggina pensano nuovamente a Simy

In estate era stata una vera e propria telenovela. Il Monza aveva pensato a Simy, attaccante poi arrivato alla Salernitana, dove sta profondamente deludendo. Ma anche la Reggina aveva puntato a lui prima di virare su Andrey Galabinov.

L'attaccante ex Crotone al momento ha segnato soltanto una rete e spesso è partito dalla panchina, non convincendo nè mister Castori nè il suo successore, Colantuono. Sono state tante le sue prestazioni non sufficienti in questa prima parte di campionato.

A questo punto, si pensa che Simy possa essere affascinato da una nuova esperienza, dove magari possano promettergli di essere al centro del progetto.

Sia il Monza che la Reggina potrebbero accontentarlo in questo. La Serie B dunque osserva la situazione e i club potrebbero anche pensare a un colpo di sicuro spessore per rinforzare i rispettivi attacchi.

Sia i brianzoli che i calabresi hanno qualche problemino in attacco. Il Monza ha segnato soltanto 11 gol in 12 gare (quindi meno di uno a partita), mentre la Reggina, nonostante le bella classifica (è terza a 22 punti), ha addirittura fatto peggio in attacco: soltanto 9 gol segnati in 12 gare preoccupano un po' la società.

Il Pisa guarda in casa Catania

Anche il Pisa pensa a rafforzare il proprio attacco, anche in ottica futura. Come riportato da La Nazione, la società toscana vuole investire ancora una volta su un giovane bomber. Si tratta di Luca Moro che è stato protagonista di un eccellente avvio di campionato in Serie C con la maglia del Catania. Nonostante l'avvio di campionato per niente positivo dei siciliani, Moro è riuscito a mettere a segno 13 gol nelle prime 13 gare. Di questi soltanto cinque sono stati i gol realizzati su rigore dall'attaccante classe 2001. Al momento, Moro è primo nella classifica marcatori di Serie C girone C, seguito da Giannone della Turris con 8 gol e Starita del Monopoli con 7 gol.