Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La società bianconera si sta già muovendo per rinforzare il reparto offensivo nelle prossime sessioni di mercato. Il rendimento di Alvaro Morata, infatti, finora è stato certamente deludente, considerando i pochi gol realizzati. La punta spagnola, dunque, potrebbe non essere riscattata dall'Atletico Madrid, che ha fissato a trentacinque milioni il prezzo del riscatto. Il prossimo acquisto della Juventus potrebbe essere Raheem Sterling, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Manchester City e della nazionale inglese.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il giocatore sembra fuori dai progetti del club britannico che vorrebbe puntare su altri profili.

Mercato Juventus, interesse per Raheem Sterling del Manchester City

Sterling era nel mirino del Barcellona, ma il club spagnolo ha numerosi problemi finanziari, dunque potrebbe essere costretto a puntare su altri giocatori per rinforzare il reparto offensivo, dopo avere ingaggiato Xavi in panchina. In questo caso, la Juventus avrebbe il via libera per tentate di acquistare il giocatore, considerato uno dei migliori nel suo ruolo nel panorama calcistico mondiale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus starebbe già lavorando per cercare di portare a Torino Sterling.

Il Manchester City non ha alcuna intenzione di abbassare il prezzo del cartellino del giocatore inglese, che viene valutato tra i sessanta ed i settanta milioni di euro. Ricordiamo, inoltre, che il contratto di Sterling scadrà nel 2023. Per cercare di abbassare il prezzo del cartellino del giocatore, la Juventus potrebbe decidere di inserire nell'affare il cartellino di Matthjis de Ligt.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giocatore olandese è infatti uno dei pupilli del tecnico dei Citizens Pep Guardiola, che lo avrebbe chiesto più volte alla dirigenza del club britannico. Altri giocatori che la Juventus potrebbe mettere sul piatto sono Arthur, Ramsey, Rabiot e soprattutto Locatelli. Quest'ultimo, in particolare, avrebbe il pieno gradimento di Guardiola.

Juventus, si continua a lavorare per Dusan Vlahovic

Intanto, la Juventus sta continuando a lavorare per un altro giocatore da tempo messo nel mirino dalla dirigenza bianconera, ovvero Dusan Vlahovic. Per lui la Fiorentina non fa sconti: chiede sessanta milioni di euro. La Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto circa cinquanta milioni di euro più il cartellino di Soulé, talentuoso giovane argentino già convocato in nazionale. In questo modo, il club bianconero potrebbe anticipare la concorrenza.