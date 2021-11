La Juventus è al lavoro nelle ultime settimane in previsione del mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe infatti rinforzare la rosa per migliorare la qualità a centrocampo e settore avanzato. Investimenti che però potrebbero arrivare soprattutto se dovessero partire alcuni giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il gallese potrebbe rescindere il contratto, per lo svedese si parla di un interesse concreto dell'Arsenal. A questi potrebbe aggiungersi anche Adrien Rabiot, il francese nelle due stagioni e mezza in bianconero non ha inciso come ci si aspettava.

Per questo la Juventus in caso di offerta già a gennaio potrebbe considerare una cessione. Il centrocampista ha scartato la possibilità di lasciare Torino nel post partita di Francia-Kazakistan, match in cui ha anche segnato un gol per la sua nazionale. La Juventus però in caso di offerta da almeno 15 milioni di euro considererebbe una sua eventuale partenza. Sul francese ci sarebbe l'interesse concreto del Newcastle, recentemente acquistato da un fondo saudita e che non avrebbe problemi a garantire la somma richiesta dalla società bianconera.

Il centrocampista Rabiot potrebbe trasferirsi al Newcastle

La Juventus lo valuta circa 15 milioni di euro, che rappresenterebbe una plusvalenza finanziaria per la società bianconera. E' infatti arrivato nell'estate 2019 a parametro zero. La società bianconera oltre a ricavare una somma importante da investire sul mercato andrebbe a risparmiare anche circa 7 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi.

Se si dovesse concretizzare la cessione di Rabiot (ed eventualmente anche quella di Ramsey) la società bianconera potrebbe investire su un mediano di qualità che possa integrarsi con Manuel Locatelli. Negli ultimi giorni si parla di un interesse concreto della Juventus per Axel Witsel del Borussia Dortmund e per Denis Zakaria del Borussia Dortmund.

A questi bisogna aggiungere anche Boubacar Kamara, giocatore dell'Olympique Marsiglia anche lui come i due prima menzionati in scadenza di contratto a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per l'acquisto di una punta. Difficile arrivare a gennaio ai vari Dusan Vlahovic della Fiorentina e Darwin Nunez del Benfica, che hanno un prezzo importante. Per questo si parla di un interesse concreto per Julian Alvarez del River Plate, che potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro a gennaio.