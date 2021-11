La Juventus, a gennaio, potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Si valutano infatti diverse cessioni che potrebbero agevolare l'arrivo di rinforzi utili a migliorare la rosa. Le principali esigenze sembrano riguardare centrocampista e settore avanzato. A tal riguardo, si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Julian Alvarez e Dusan Vlahovic. La società bianconera, però, potrebbe valutare anche qualche acquisto a prezzo vantaggioso. Ci sono infatti società che potrebbero essere costrette a cedere qualche giocatore per motivi finanziari.

È il caso del Valencia, che sta vivendo un momento non ideale ed ha bisogno di monetizzare dalla cessione di alcuni giocatori. Secondo la stampa spagnola, potrebbe cedere due dei pezzi pregiati della rosa: il terzino spagnolo Gaya e la punta Maxi Gomez, il primo valutato circa 20 milioni di euro, il secondo 17 milioni di euro. Cessioni che garantirebbero un totale di circa 37 milioni di euro, somma importante che attutirebbe gli attuali problemi finanziari della società spagnola. Gaya, attualmente, sarebbe meno utile rispetto a Maxi Gomez, in quanto la crescita di Luca Pellegrini permette ad Allegri di stare tranquillo nel ruolo di terzino sinistro. L'italiano ha dimostrato di poter sostituire Alex Sandro in caso di assenza del brasiliano.

Il terzino Gaya e la punta Maxi Gomez possibili acquisti della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juve potrebbe acquistare due giocatori del Valencia. Si tratta di Gaya e Maxi Gomez. Come già anticipato, il terzino spagnolo sarebbe però acquistato solo se ceduto a prezzo vantaggioso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alex Sandro e Luca Pellegrini sembrano infatti dare garanzie importanti sulla fascia sinistra. Potrebbe essere ideale, invece, l'acquisto di Maxi Gomez, valutato circa 17 milioni di euro. La punta uruguaiana per caratteristiche tecniche è diverso dai vari Morata, Kaio Jorge, Dybala e Kean.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare solo se riuscisse a cedere alcuni giocatori della rosa.

Difficile, infatti, che la società bianconera vada ad appesantire ulteriormente il monte ingaggi se non prima di aver venduto quei giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconera. Fra questi rientrano Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi. Per il gallese si parla di possibile rescissione consensuale, lo svedese piace all'Arsenal e il nazionale italiano è in scadenza di contratto a fine stagione. Per evitare di perderlo a parametro zero, la Juve potrebbe cercare di monetizzare già a gennaio. Si parla di un interesse concreto del Milan, che vorrebbe rinforzare la trequarti offensiva con un giocatore importante.