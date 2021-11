La Juventus è al lavoro nelle ultime settimane sia in tema mercato di gennaio che per risolvere la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza. A breve potrebbe arrivare il prolungamento di contratto di Cuadrado e Dybala, per Perin, De Sciglio e Bernardeschi ogni valutazione di mercato potrebbe essere fatta ad inizio anno. Nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League Chelsea-Juventus un giornalista ha chiesto a De Ligt se ci fosse la possibilità di un prolungamento contrattuale con la società bianconera. L'olandese ha risposto sottolineando che in questo momento l'obiettivo è il calcio giocato e quindi le sfide di Champions League e di campionato.

Il contratto dell'olandese scade a giugno 2024 e nei prossimi mesi potrebbe esserci un incontro fra l'agente sportivo del difensore Mino Raiola e la società bianconera. Nelle ultime settimane però si è parlato anche di un possibile addio di De Ligt alla Juventus. E' recente invece l'indiscrezione di mercato lanciata dalla stampa inglese e che parla di un interesse concreto del Tottenham per Matthijs De Ligt. La società inglese sarebbe pronta a presentare un'offerta da 81 milioni di euro alla Juventus per il difensore già a gennaio.

Possibile offerta da 81 milioni di euro del Tottenham per De Ligt a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il Tottenham potrebbe offrire 81 milioni di euro alla Juventus per De Ligt già a gennaio.

Il direttore generale Fabio Paratici vorrebbe il difensore olandese per rinforzare la difesa. Il difensore dopo tre stagioni nella società bianconera potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale ed accettare un'eventuale offerta dal campionato inglese. Difficile però che tale cessione possa concretizzarsi a gennaio, anche in considerazione del fatto che la Juventus si è qualificata per gli ottavi di finale di Champions League e conta molto sul difensore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre De Ligt in caso di trasferimento al Tottenham a gennaio si ritroverebbe a disputare la Conference League, competizione europea minore. Per questo un eventuale addio di De Ligt alla Juventus potrebbe concretizzarsi eventualmente durante il prossimo Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro sul mercato per gennaio ma anche per la prossima stagione.

A tal riguardo potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Da tre stagioni infatti che la società bianconera non acquista giocatori a titolo gratuito, gli ultimi investimenti sono stati quelli su Rabiot e Ramsey nell'estate 2019. A proposito di giocatori in scadenza, piace molto Paul Pogba, che lascerà probabilmente a parametro zero il Manchester United a fine stagione.