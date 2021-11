La Juventus a gennaio potrebbe essere piuttosto attiva nel prossimo calciomercato. La società bianconera sta lavorando infatti alle cessioni di alcuni giocatori non considerati indispensabili per il presente e per il futuro: tra questi spiccano Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Il francese potrebbe approdare al Newcastle, che investirebbe circa 15 milioni di euro per il suo cartellino. Per quanto riguarda il centrocampista gallese, attualmente non sono arrivate offerte concrete alla società bianconera. Di certo la prestazione fornita dal giocatore contro la Bielorussia (due gol nel 5-1 finale del Galles) dimostra le qualità tecniche del centrocampista, che però non è riuscito a incidere in due stagioni e mezza in bianconero.

Diversi gli infortuni muscolari che ne hanno condizionato il rendimento, in questo inizio stagione ha giocato poco più di 100 minuti fra campionato e Champions League. In una recente intervista Aaron Ramsey ha sottolineato che vuole giocare di più e che è convinto di essere un giocatore importante. Parole però che difficilmente convinceranno la Juventus a una sua eventuale permanenza, soprattutto perché Ramsey guadagna 7 milioni di euro netti a stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il gallese in caso di rescissione consensuale potrebbe chiedere un indennizzo alla Juventus.

Il centrocampista Ramsey in caso di rescissione consensuale potrebbe chiedere un indennizzo

Il centrocampista Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juventus a gennaio.

Si valuta una rescissione consensuale per il gallese, in tal caso potrebbe chiedere un indennizzo. Ha infatti un contratto con la società bianconera fino a giugno 2023.

Di certo in caso di addio alla Juventus dovrà accontentarsi di un ingaggio minore rispetto ai 7 milioni di euro netti a stagione che guadagna nella società bianconera.

Tale ingaggio infatti potrebbe essere sostenibile per poche società europee. Sul gallese ci sarebbe l'interesse di alcune inglesi.

Gli eventuali addii di Rabiot e Ramsey potrebbero portare la Juventus ad acquistare almeno un centrocampista a gennaio.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio.

Si valutano alcuni giocatori per incrementare la qualità del centrocampo. Piacciono Axel Witsel del Borussia Dortmund, Denis Zakaria del Borussia Monechengladbach e Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia, tutti in scadenza di contratto a fine stagione.

Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. L'alternativa sarebbe la punta del Rivel Plate Julian Alvarez.