Il mese di maggio 2025 si preannuncia è ricco di opportunità per gli amanti della musica dal vivo, con tre grandi festival che conquisteranno il panorama musicale italiano. Il MI AMI Festival il 23 e il 24 a Milano, l'Elrow il 24 a Reggio Emilia e il Nameless Music Festival in provincia di Lecco dal 31 al 2 giugno sono gli eventi di punta in programma.

MI AMI Festival 2025

l MI AMI Festival torna a Milano venerdì 23 e sabato 24 maggio 2025, confermandosi come uno degli eventi più attesi della scena musicale indipendente italiana. Organizzato da Rockit, il festival si svolgerà nella nuova area della Riviera Ovest dell’Idroscalo, tra le tribune e Porta Maggiore, offrendo un'esperienza rinnovata al pubblico.

La location è facilmente raggiungibile dal centro della città, il che rende il festival perfetto per chi vuole vivere l'esperienza della musica dal vivo senza allontanarsi troppo dalla metropoli.

Quest’edizione si distingue per una programmazione variegata che spazia dall’indie al rap, dall’elettronica al pop, con oltre 70 artisti in scena. Tra i protagonisti confermati:

Alice Phoebe Lou (sabato): unica data italiana della cantautrice sudafricana.

Joan Thiele (sabato ) : dopo dieci anni, torna sul palco con il suo nuovo album Joanita.

Noyz Narcos (venerdì): il rapper romano presenta il suo nuovo progetto.

Diodato (sabato): il cantautore pugliese, vincitore di Sanremo 2020.

The Pains of Being Pure at Heart (sabato): unica data italiana della band newyorkese.

Inoltre, il festival ospiterà altre band e artisti emergenti della scena indie, elettronica e rap.

I biglietti per il MI AMI Festival 2025 sono disponibili online, con opzioni per il singolo giorno e per l’abbonamento weekend, tramite l'applicazione DICE. Si consiglia di acquistare i biglietti in anticipo per garantirsi l'ingresso a uno degli eventi musicali più attesi dell'anno. L'evento inizierà alle ore 16 con chiusura in programma alle ore 3 circa.

Elrow 2025

Elrow è il festival che porta l'elettronica a livelli straordinari, con esperienze immersive e atmosfere uniche. Per il 2025, l'Elrow farà tappa in Italia a Reggio Emilia, sabato 24 maggio 2025, presso l'Iren Green Park (ex Campovolo). La location, celebre per ospitare eventi di grande portata, sarà il palcoscenico perfetto per questo spettacolare evento di musica elettronica.

Elrow 2025 si conferma come uno degli eventi più attesi per gli appassionati di musica house, techno e deep house. Sono attese oltre 30.000 persone, più di 40 artisti, e ben 5 palchi. Tra i DJ più noti che si esibiranno ci saranno:

Chris Stussy : esponente della scena deep house e tech house.

Deborah De Luca : icona della techno italiana.

Ilario Alicante : veterano della techno internazionale.

Indira Paganotto : promessa della techno contemporanea.

Alan Fitzpatrick : noto per i suoi set energici e coinvolgenti.

Luciano : pioniere della scena minimal techno.

Marco Faraone : riferimento della techno italiana.

Juliet Fox: emergente talento della scena techno.

L’esperienza Elrow è nota per le sue produzioni spettacolari e per l’interazione visiva e sonora che coinvolge completamente il pubblico, creando una festa unica nel suo genere.

I biglietti per Elrow 2025 sono già disponibili online tramite l'applicazione TicketSms. Esistono diverse tipologie di biglietti, inclusi VIP e early bird, che offrono vantaggi esclusivi. Il festival inizierà alle 12 e si concluderà a mezzanotte.

Nameless Music Festival 2025

Il Nameless Music Festival 2025 è pronto a tornare dal 31 maggio al 2 giugno, nella cornice delle Alpi Lombarde, al Nameless Park (Annone di Brianza, nel lecchese). Il festival è conosciuto per essere uno degli appuntamenti più importanti della musica elettronica in Italia e offre un’esperienza unica immersa nella natura.

Il Nameless Music Festival è famoso per la qualità della sua lineup, che vede protagonisti alcuni dei DJ e produttori più conosciuti della scena EDM e techno.

Tra gli artisti principali confermati per l’edizione 2025:

Martin Garrix (domenica) – DJ famoso a livello internazionale.

Armin van Buuren (sabato) – icona dell'EDM.

Artie 5ive (sabato) – emergente rapper italiano.

Tchami (sabato) – pioniere della future house.

Stella Bossi – dj techno e produttrice con radici italiane,.

Don Diablo (domenica) - noto dj olandese.

Luca Agnelli (lunedì) – riferimento della techno.

The Chainsmokers (lunedì) - gruppo dance pop statunitense.

Tommy Cash (sabato) – rapper estone partecipante all'Eurovision 2025. [VIDEO]

Bello Figo (domenica) – uno dei rapper e "fenomeni" del web più conosciuti.

I biglietti per il Nameless Music Festival 2025 sono disponibili in diverse opzioni, inclusi i pass per il weekend completo.

I biglietti VIP e gli Elite Sky Box sono disponibili con vantaggi esclusivi, come l'accesso alle aree riservate e ai servizi premium. I ticket sono acquistabili esclusivamente tramite il sito web ufficiale del festival. L'evento inizierà alle ore 14 con chiusura in programma alle ore 2 circa.