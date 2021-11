Negli ultimi giorni, la Juventus ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto difficili. Infatti, dopo le due sconfitte contro Sassuolo e Verona, i bianconeri si sono dovuti ricompattare per capire cosa ha fatto scaturire questi due ko. Per ritrovare se stessa la Juventus ha deciso di chiudersi in ritiro e questo ha permesso a Massimiliano Allegri di studiare nel profondo gli errori commessi nelle ultime settimane. Durante il ritiro è stato fondamentale l'apporto dei senatori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci a loro si sono aggiunti altri due giocatori di grande esperienza e che hanno un legame fortissimo con il club ovvero Paulo Dybala e Danilo.

In assenza del numero 3 juventino, il Capitano della Juventus è proprio l'attaccante argentino. Dybala, durante i primi giorni di ritiro si è preso la responsabilità di motivare i più giovani.

La Juventus si affida ai più esperti

Nei momenti di crisi, la cosa più importante è fare gruppo. Per questo motivo, la Juventus da oggi 4 novembre tornerà in ritiro per capire ancora più nel profondo i motivi delle recenti sconfitte. Di certo il clima sarà un po' più disteso poiché la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo è stata una boccata di ossigeno. La qualificazione con due turni di anticipo in Champions League dimostra che la Juventus ha le qualità per arrivare in alto. Ma in campionato i risultati sono stati troppo altalenanti.

Per questo motivo bisogna lavorare sulla testa e in questo senso Massimiliano Allegri ha chiesto aiuto anche al professor Giuseppe Vercelli psicologo bianconero. Ma a motivare i più giovani ci hanno pensato anche i giocatori di maggiore esperienza e in questo senso si sono spesi moltissimo Paulo Dybala e Danilo. Il brasiliano si è preso la responsabilità di parlare prima della gara contro lo Zenit e anche in campo sta dimostrando di essere un leader.

Ma chi ha davvero deciso di diventare sempre più un senatore della Juventus è Paulo Dybala. Durante la gara di Champions League ha sfoderato una serie di giocate favolose, ma non solo. Infatti, l'argentino aveva fallito un rigore ma l'arbitro lo ha fatto ripetere. Poco prima di battere il secondo penalty Dybala è stato avvicinato da Chiesa che gli ha chiesto se se la sentisse di batterlo.

L'argentino ha risposto in maniera perentoria al compagno sottolineando che il rigorista è lui. Dunque, Dybala ormai è leader dentro e fuori dal campo e questo per la Juventus è un'ottima notizia.

Dybala ad un passo dal rinnovo

Dopo la gara del 6 novembre contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri consegnerà gran parte dei suoi titolari alle nazionali. Tra questi ci sarà Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus tornerà a Torino solo dopo la metà di novembre e insieme a lui ci sarà anche il suo agente. Jorge Antun è atteso in Italia verso il 20 novembre e a quel punto Dybala potrà firmare il rinnovo con il club bianconero.