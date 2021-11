Spesso in casa Inter si parla delle cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi per sottolineare come la rosa si sia decisamente indebolita rispetto all'anno scorso in maniera complessiva ma molti si dimenticano di Christian Eriksen. Il centrocampista danese doveva essere l'arma in più di Simone Inzaghi, con i due che si erano sentiti al momento dell'approdo a Milano del tecnico, che ne voleva fare il "suo Luis Alberto".

Quanto successo agli Europei, però, ha cambiato la "storia" e ora il giocatore potrebbe lasciare il club meneghino per trasferirsi in campionati che accettano il defibrillatore sottocutaneo, impiantato al calciatore in questo momento.

Il club che potrebbe essere nel destino del centrocampista è l'Ajax, che l'ha lanciato nel grande calcio.

Eriksen e l'addio all'Inter

Il futuro di Christian Eriksen rischia di essere lontano dall'Inter. Il centrocampista danese a metà dicembre si sottoporrà alla visita decisiva che dirà se potrà rimuovere o meno il defibrillatore sottocutaneo. Qualora fosse rimosso, potrà tornare a giocare con la maglia nerazzurra, in Serie A. In caso contrario l'addio sarà inevitabile, per trasferirsi in campionati che accettino il defibrillatore sottocutaneo. Uno di questi paesi è l'Olanda e per questo motivo prende quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno all'Ajax.

Il club olandese ha lanciato nel grande calcio il giocatore classe 1992, in cui ha militato dal 2010 al 2013 per poi essere ceduto al Tottenham.

Sarebbe un clamoroso ritorno per un giocatore che sembra aver voglia di tornare a calcare i campi da gioco, pur avendo qualche perplessità sul fatto di rimuovere il defibrillatore, a prescindere dal parere dei medici. Nei giorni scorsi si è parlato anche dell'ipotesi di rescissione del contratto, per permettere a Eriksen di valutare con calma la soluzione ideale per il proprio futuro, ma in queste ore sta prendendo quota un possibile scambio con l'Ajax.

Possibile scambio tra Inter e Ajax

Come detto, il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere all'Ajax, già a partire da gennaio. Con gli olandese, però, l'Inter potrebbe intavolare uno scambio che farebbe bene al bilancio di entrambe. Nell'affare, infatti, entrerebbe André Onana, portiere camerunense in scadenza di contratto a giugno e che sembra destinato al trasferimento all'ombra del Duomo.

Il club nerazzurro, dunque, vorrebbe anticipare il suo approdo a Milano e in questo modo gli olandesi non lo perderebbero a parametro zero.

Una soluzione che permetterebbe alle due società di non realizzare una minusvalenza, soprattutto nel caso dell'Inter, che ha a bilancio Eriksen per 15 milioni di euro, pur avendo avuto un indennizzo dalla Fifa per quanto successo agli Europei.