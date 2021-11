Tutti pazzi per Julian Alvarez, calciatore 21enne in forza attualmente al River Plate. L'attaccante, che negli scorsi mesi si è laureato campione del Sud America con la maglia dell'Argentina, è tra i più in forma nella Primera Divisiòn argentina, ovvero la Serie A del paese albiceleste. In 29 partite di campionato, infatti, il classe 2000 ha messo a segno ben 11 gol (grazie ai quali è al momento capocannoniere), raccogliendo anche 11 assist. Numeri che hanno destato grande interesse in Italia, specie nella dirigenza del Milan.

I rossoneri stanno valutando di presentare una offerta già a gennaio

Tra i primi a mettere nel mirino Araña (ragno, soprannome che da sempre si accompagna ad Alvarez) sono stati, dunque, Maldini e Massara, che nelle scorse settimane hanno inviato degli emissari a Buenos Aires per seguire da vicino le prestazioni del bomber. In particolare, i rossoneri starebbero pronti a presentare una offerta per acquistare l'attaccante del River già nella prossima sessione di Calciomercato di gennaio. A confermare tale indiscrezione sono stati anche i media argentini, che hanno spiegato come l'esigenza rossonera di accelerare la trattativa dipenderebbe dall'interessamento di altri club sul calciatore. A destare preoccupazione a Milanello, in particolare, è l'interessamento della Fiorentina, confermato (indirettamente) anche dal direttore tecnico del viola Nicolas Burdisso.

La Fiorentina potrebbe puntare Alvarez come sostituto di Dusan Vlahovic

Il dirigente della Fiorentina, negli scorsi giorni, ha rilasciato delle dichiarazioni al giornale argentino La Naciòn. Al quotidiano, Burdisso ha spiegato di apprezzare molto Alvarez, definendolo come "l'unico giocatore argentino" già pronto per approdare a giocare nel Vecchio Continente.

In particolare, il rappresentate della Fiorentina ha sottolineato come il classe 2000 sia "nell'élite del calcio sudamericano" da due o tre anni, affermando come in questo periodo sia "nel pieno della sua maturità". Per concludere, Burdisso ha asserito come Burdisso sia "un profilo formato", già pronto per giocare a un livello differente dalla media del resto dei giocatori argentini.

Secondo le indiscrezioni, la Fiorentina starebbe pensando ad Alvarez come sostituto possibile di Dusan Vlahovic, che ha rifiutato il rinnovo e che è destinato a lasciare presto Firenze. Il futuro di Alvarez, dunque, sarebbe legato a quello del serbo: qualora quest'ultimo venisse ceduto a gennaio, infatti, la Fiorentina dovrà muoversi sul mercato, con Alvarez che rappresenterebbe un nome molto importante per il presente e futuro.