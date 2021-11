La Juventus, in questi giorni, ha prestato 16 dei suoi giocatori alle varie nazionali impegnate in giro per il mondo. Tra questi c'è anche Aaron Ramsey. Il gallese con la maglia della Juventus, in questa prima parte di stagione, ha collezionato poche apparizioni ma quando va in nazionale si trasforma. Questa "doppia faccia" del numero 8 juventino ha generato diverse reazioni polemiche dei tifosi della Vecchia Signora. Ramsey a Torino non gioca perché spesso infortunato mentre con il Galles, non solo scende regolarmente in campo, ma mette a segno anche diversi gol: ieri sera 13 novembre, il numero 8 juventino ha realizzato una doppietta con la maglia della sua nazionale nel match vinto per 5-1 contro la Bielorussia.

Dopo questi due gol realizzati dall'ex Arsenal non sono mancati i commenti sui social di vari tifosi juventini. La maggior parte di questi post sottolineano che il centrocampista percepisce un lauto stipendio dalla Juventus, ma alla fine segna solo con il Galles: "Milioni all'anno per segnare esclusivamente con la propria nazionale", si legge su Twitter.

Lo scetticismo di alcuni sostenitori della Juventus

Aaron Ramsey, in questi giorni, è uno dei giocatori della Juventus più chiacchierati. Infatti, i tifosi bianconeri si interrogano sul futuro del gallese, visto che a Torino non gioca e spesso è infortunato. La sensazione è che a gennaio Ramsey possa partire, ma cederlo non sarà facile poiché percepisce un ingaggio di circa 7 milioni annui.

Alcuni tifosi bianconeri dopo la recente doppietta realizzata in nazionale da Ramsey hanno scritto dei commenti sui social piuttosto duri e scettici: "Sette milioni netti all’anno per segnare solo con la nazionale. Mentalità pazzesca", ha scritto un tifoso sui social.

Intanto la Juventus è in ansia per Dybala

Oltre ad Aaron Ramsey ci sono altri 15 giocatori della Juventus attualmente impegnati con le rispettive nazionali.

Tra questi c'è anche Paulo Dybala che è al seguito dell'Argentina. Il numero 10 juventino, però, sta tenendo in ansia l'ambiente bianconero poiché ha avuto un fastidio al polpaccio, anche se si tratterebbe solo di un sovraccarico. Dybala è spesso soggetto a problemi muscolari che appaiono di lieve entità ma che richiedono comunque di un periodo di stop.

La speranza di Allegri è che questa volta l'argentino si sia "fermato in tempo", anche perché la Juventus alla ripresa del campionato sarà attesa da un periodo di impegni piuttosto importanti e per questo motivo il tecnico livornese spera di avere tutti i suoi giocatori al top. Le buone notizie per Allegri, intanto, arrivano da Moise Kean che ha smaltito il problema accusato qualche settimana fa e ieri 13 novembre ha realizzato un poker di reti nel test amichevole con la Pianese.