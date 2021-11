L'Inter è una delle società maggiormente attive sul mercato anche in ottica futura. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, nei giorni scorsi ha sottolineato come si stiano valutando alcune piste anche in vista di giugno, mentre per gennaio non si sa ancora se verrà fatto qualcosa.

Uno dei reparti che il club meneghino vorrà rinforzare è quello della fascia sinistra e per questo motivo nel mirino è finito Carlos Augusto, esterno mancino del Monza che piace molto anche alla Roma. Altre società molto attive, sia in entrata che in uscita, sono il Torino e il Genoa, che starebbero cercando un'intesa per il futuro di Tomas Rincon.

Inter e Roma su Carlos Augusto

L'Inter è in cerca di un rinforzo sulla fascia sinistra alla luce del possibile addio di Ivan Perisic, in scadenza di contratto con le trattative per il rinnovo che non sembrano decollare. I nerazzurri, per questo motivo, si stanno guardando intorno e negli ultimi giorni avrebbero messo gli occhi sull'esterno brasiliano del Monza, Carlos Augusto. Il giocatore piace molto alla società nerazzurra essendo in grado di svolgere entrambe le fase, sia offensiva che difensiva e in quest'annata ha già messo a segno una rete in dodici partite di campionato e una in Coppa Italia.

Sul classe 1999 si sarebbe mosso anche la Roma vista l'incertezza sulle condizioni fisiche di Leonardo Spinazzola.

Il Monza, comunque, riflette sulla possibilità di privarsene e molto dipenderà dall'eventuale promozione in Serie A visto che in questo caso i brianzola potrebbero cederlo chiedendo, però, di tenerlo in prestito per un'altra stagione. Il Corinthians osserva interessato, avendo diritto al 60% sull'eventuale plusvalenza ricavata.

Il giocatore è stato comprato per 4 milioni di euro.

Possibile scambio

I rapporti tra Inter e Monza sono ottimi e questo potrebbe rappresentare un vantaggio dalla concorrenza, rappresentata soprattutto dalla Roma. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di almeno uno tra Lorenzo Pirola e Michele Di Gregorio, che hanno una valutazione simile proprio a Carlos Augusto.

I capitolini, dal loro canto, potrebbero provare ad intavolare l'affare, invece, provando a mettere sul piatto uno tra Villar e Diawara.

Il futuro di Rincon

Torino e Genoa, invece, starebbero discutendo del futuro di Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano non sta trovando molto spazio in granata, con Juric che preferisce puntare su giocatori come Linetty, Praet, Pobega e Mandragora, prima dell'infortunio di quest'ultimo. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno ma i granata sono pronti a lasciarlo andare con sei mesi di anticipo, magari chiedendo il cartellino di Goran Pandev in cambio visto che Juric vorrebbe un giocatore di qualità sulla trequarti.