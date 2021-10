L'inizio di stagione del campionato italiano è stato caratterizzato da diverse polemiche arbitrali. L'utilizzo poco uniforme del Var da parte degli arbitri non ha agevolato la serenità fra le società che lottano per il titolo. Particolarmente critico è stato il presidente De Laurentiis nella nona giornata di campionato, quando a sua detta non ci sarebbe stata uniformità nell'utilizzo del Var in Roma-Napoli e Inter-Juventus.

Un altro argomento molto chiacchierato in questi giorni è la sede della finale di Supercoppa italiana, che dovrebbe disputarsi il 5 gennaio a San Siro.

Inter, Juventus e Lega Serie A avrebbero trovato l'intesa per disputarla a Milano. Da calendario il 6 gennaio sarebbe prevista Juventus-Napoli di campionato, che a questo punto potrebbe essere rinviata. Un rinvio che andrebbe ad "agevolare" indirettamente il Napoli, che nel mese di gennaio non avrà a disposizione i vari Koulibaly, Anguissa e Osimhen impegnati in Coppa d'Africa.

A tal riguardo si è espresso il giornalista sportivo noto tifoso del Napoli Carlo Alvino, che su Twitter ha voluto difendere la società campana dalle critiche che le sono arrivate nell'eventualità venisse definito il rinvio di Juventus-Napoli

Il giornalista Alvino difende il Napoli nell'eventualità venisse posticipato il match contro la Juventus

"Inter, Juventus e Serie A trovano un'intesa per la Supercoppa italiana e a chi muovono le critiche?

Al Napoli naturalmente. Questa è la fotografia del calcio del nostro Paese", questo è il post su Twitter pubblicato da Carlo Alvino in riferimento alle critiche contro i campani dopo le indiscrezioni che parlano di un rinvio di Juventus-Napoli, inizialmente prevista il 6 gennaio.

La Supercoppa italiana fra Inter e Juventus infatti dovrebbe disputarsi il 5 gennaio, portando inevitabilmente a un rinvio del match di campionato fra i bianconeri e i campani.

Il giornalista sportivo ha voluto difendere i campani, anche perché l'eventuale decisione di posticipare sarebbe una conseguenza della finale di Supercoppa italiana, che potrebbe disputarsi il 6 gennaio per volere di Inter, Juventus e Lega di Serie A.

Sono stati tanti i commenti al post di Alvino, alcuni a supporto del giornalista, altri critici.

I commenti al post di Alvino

Un utente in risposta al post di Carlo Alvino ha scritto: "Provi a pensare il contrario, la Juve al posto del Napoli senza i nazionali impegnati in Africa e la Lega che pretende dal Napoli e dall'Inter che giochino la Supercoppa il 5 gennaio! Non penserebbe che qualcuno è stato penalizzato e qualcun altro favorito?".

Un follower ha invece sottolineato: "Fotografia del calcio? Siete proprio voi che alimentate queste critiche perennemente. Siete voi che seguite il calcio e poi dite: è tutto truccato".

Un altro utente ha invece sostenuto il giornalista sportivo scrivendo: "Problema risolto, Carlo. Da molto in alto sono intervenuti e la partita di Supercoppa forse si gioca il 12 gennaio senza rinvio della nostra. Adesso si può o tornare a parlare della Asl di Napoli. Già mi mancava il tormentone".