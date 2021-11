Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La società bianconera ha intenzione di rinforzare la squadra nella prossima sessione di calciomercato invernale, considerato il fatto che gli uomini di Massimiliano Allegri non hanno certamente iniziato nel migliore dei modi la stagione. La Juventus, infatti, si trova a ben quattordici punti dalla vetta della classifica, occupata da Napoli e Milan, formazioni che stanno disputando un ottimo campionato. Diverso il discorso per quanto riguarda la Champions League: la squadra bianconera si trova al comando del girone, avendo vinto tutte le quattro partite in programma, contro Malmoe, Chelsea e Zenit San Pietroburgo.

La dirigenza bianconera, in ogni caso, è in parte delusa dal rendimento della squadra e sta lavorando con grande attenzione sul mercato, per rinforzare sia il reparto mediano che quello offensivo. Uno dei giocatori che la Juventus avrebbe messo nel mirino sarebbe Saul Niguez, calciatore che milita in prestito nelle fila del Chelsea e della nazionale spagnola.

Mercato Juventus, obiettivo Saul Niguez dell'Atletico Madrid per gennaio

Secondo a indiscrezioni di mercato, Saul Niguez che si trova in prestito al Chelsea, dovrebbe tornare all'Atletico Madrid al termine della stagione in corso. La Juventus potrebbe decidere di approfittare della situazione per proporre ai colchoneros un altro prestito.

Il club bianconero, al termine dell'anno, dovrà discutere con quello spagnolo la situazione riguardante Alvaro Morata, dunque non si esclude che possa entrare nei discorsi anche il centrocampista spagnolo.

Mercato Juventus, sfida con il Tottenham per Dusan Vlahovic della Fiorentina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe continuando a seguire Dusan Vlahovic per rinforzare il reparto offensivo, ma dovrà vedersela con la concorrenza del Tottenham.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il nuovo tecnico del club britannico Antonio Conte, infatti, avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza degli Hotspurs il centravanti classe 2000 che milita nelle fila della Fiorentina e della nazionale serba. In questo caso, la Juventus dovrebbe sborsare una cifra molto vicina ai sessantacinque milioni di euro per battere la concorrenza del club britannico.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Se dovessero arrivare sia Saul Niguez che Dusan Vlahovic, la formazione della Juventus 2021/2022 sarebbe questa: Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Locatelli, Saul, Chiesa, Dybala, Vlahovic.