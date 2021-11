La Juventus è al lavoro in queste settimane anche per risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a fine stagione. Fra questi spiccano Juan Cuadrado e Paulo Dybala, che potrebbero a breve prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera rispettivamente fino a giugno 2024 e fino a giugno 2026. Oltre a loro ci sono anche Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Per loro però l'eventuale prolungamento sarà valutato ad inizio 2022. La società bianconera starebbe valutando però altre situazioni contrattuali, come quella del terzino brasiliano Danilo.

Nel match contro la Fiorentina il brasiliano ha indossato per la prima volta la fascia di capitano dopo la sostituzione di Paulo Dybala. Il giocatore non ha nascosto la sua emozione e il suo orgoglio postando sul suo profilo Instagram il momento della consegna della fascia di capitano da parte di Dybala ed una sua esultanza a fine partita con la fascia in evidenza. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il terzino potrebbe prolungare il suo contratto già attualmente in scadenza a giugno 2024. Segnale evidente di come sia considerato un riferimento per il tecnico Massimiliano Allegri e per la società bianconera.

Il terzino Danilo potrebbe prolungare il suo contratto oltre giugno 2024

Segnale di stima professionale ed umana verso il giocatore, arrivato nell'estate 2019 nella società bianconera nello scambio di mercato che ha portato Joao Cancelo al Manchester City. Nonostante sia alla Juventus da due stagioni e mezza è diventato un riferimento della rosa bianconera. Non è un caso che abbia indossato la fascia di capitano dopo la sostituzione di Dybala in Juventus-Fiorentina.

Danilo oltre ad essere diventato molto importante per Allegri lo è anche per il Brasile.

Il mercato della Juventus

La Juventus avrà come riferimenti di esperienza anche nella prossima stagione i vari Bonucci, Cuadrado, Chiellini e Danilo. Per il resto la società bianconera cercherà di rinforzare la rosa investendo in giovani di qualità.

A tal riguardo si parla del possibile arrivo già a gennaio di Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina va in scadenza di contratto a giugno 2023 e come hanno dichiarato i suoi agenti sportivi non prolungherà la sua intesa contrattuale. Per questo potrebbe lasciare la Fiorentina già ad inizio anno, con la società toscana che lo valuta circa 60 milioni di euro. I bianconeri potrebbero offrire circa 55 milioni di euro più un giovane dell'under 23.