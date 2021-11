Si torna in campo dopo la pausa delle Nazionali e il Crotone del tecnico Pasquale Marino sarà impegnato nell'insidiosa trasferta dello Stadio "Renato Curi" di Perugia. La gara si gioca oggi, sabato 20 novembre, alle ore 16:15.

I precedenti non sorridono agli squali, mai usciti vincenti dal terreno di gioco dei Grifoni. Novità arrivano dai recuperi per il tecnico rossoblù, che potrà contare nuovamente su Ahmad Benali e Nahuel Estévez. Parallelamente, continuano a circolare voci di mercato, tra queste alcune porterebbero a possibili arrivi in Calabria dall'Inter: l'ultimo nome emerso è quello del difensore classe 2002 Christian Dimarco.

Crotone, gioventù per la difesa

Con le difficoltà riscontrate in questa prima parte di stagione il Crotone potrebbe pianificare un'operazione da concludere nella finestra di contrattazioni di gennaio: il nome sarebbe quello del difensore Christian Dimarco, classe 2002 fratello del più esperto Federico Dimarco.

Il calciatore, che in passato ha giocato con la maglia del Fiorenzuola, si sta ben comportando con l'Under 19 nerazzurra guidata da Cristian Chivu. Per lui il futuro potrebbe essere però con colori differenti, dato che il club starebbe valutando l'ipotesi di una cessione in prestito ad una squadra di cadetteria. Tra le pretendenti ci sarebbero il Crotone e l'Alessandria, squadre al momento in lotta per non retrocedere.

Rossoblù attesi dal Perugia

In campionato il Crotone dovrà cercare di rialzare la testa e di scalare la classifica per arrivare alla sosta invernale con quanti più punti possibile.

Al momento la squadra calabrese ha ottenuto una sola vittoria ottenuta all'Ezio Scida (2-1) contro il Pisa. In 12 giornate, per un club partito con ambizioni d'alta classifica, si tratta di un bottino magro, tanto da avere spunto nelle scorse settimane la dirigenza ad esonerare il tecnico Francesco Modesto e affidare la panchina al più esperto Pasquale Marino.

La tappa di Perugia rappresenterà un banco di prova importante, visto che i rossoblù nella storia dei confronti con gli umbri non sono mai riusciti a vincere in trasferta.

Crotone, Marino riparte dal 'Curi'

A presentare la gara tra Crotone e Perugia alla vigilia è stato in conferenza stampa lo stesso tecnico dei calabresi, Pasquale Marino.

"Dal punto di vista psicologico il Crotone ha avuto buone reazioni anche quando è stata sotto", ha dichiarato il tecnico.

Prima di aggiungere: "Il Perugia ha un’ identità delineata. L'avversario è forte, ma la nota positiva è avere recuperato Benali ed Estevez. Il gruppo ha voglia di fare bene e ripartiremo da questo. La gara? Bisognerà preparare la sfida consapevoli he a prescindere dai risultati affrontiamo una squadra aggressiva che ha come arma migliore l'intensità di gioco, dobbiamo essere bravi a mettere la stessa intensità e ferocia agonistica degli avversari. Hanno la mente più libera rispetto al Crotone che deve fare punti".