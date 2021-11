La Juventus è al lavoro sul mercato in previsione di gennaio. La società bianconera infatti starebbe valutando infatti la possibilità di alleggerire la rosa cedendo quei giocatori che non sarebbero considerati ideali al progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano i nomi di Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi, Arthur Melo, Dejan Kulusevski e Adrien Rabiot. Proprio il centrocampista francese è una delle principali delusioni di questo inizio di stagione da parte della Juventus. In due stagioni e mezza in bianconero il francese non ha inciso come ci si aspettava anche in considerazione dell'ingaggio che attualmente guadagna da circa 7 milioni di euro a stagione.

Per questo si starebbe valutando la sua partenza già a gennaio, con diverse società che sarebbero interessate. Fra queste spiccano sicuramente il Newcastle ma anche il Real Madrid, che ha nel tecnico Carlo Ancelotti uno dei principali estimatori del centrocampista francese. A tal riguardo secondo la stampa spagnola potrebbe definirsi un clamoroso scambio di mercato che porterebbe Adrien Rabiot al Real Madrid e il centrocampista uruguaiano Federico Valverde alla Juventus.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Valverde

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli Real Madrid e Juventus potrebbero effettuare uno scambio di mercato a gennaio fra centrocampisti Adrien Rabiot si trasferirebbe in Spagna, Federico Valverde a Torino.

La società bianconera potrebbe aggiungere una somma di circa 25 milioni di euro considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori. Sarebbe un acquisto gradito da entrambe le società, Ancelotti ritornerebbe a lavorare con Rabiot dopo l'esperienza professionale al Paris Saint Germain. L'uruguaiano sarebbe un acquisto ideale perché darebbe equilibrio ed inserimenti alla Juventus. Tale scambio di mercato avrebbe anche dei vantaggi dal punto di vista economico per entrambi le società.

Il Real Madrid avrebbe infatti 25 milioni di euro oltre al fatto che arriverebbe un nazionale francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus risparmierebbe 7 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi e iscriverebbe a bilancio anche una plusvalenza finanziaria. Allo steso tempo usufruirebbe del Decreto Crescita, tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sugli ingaggi lordi dei giocatori provenienti da campionati esteri. La Juventus però starebbe valutando altri rinforzi per il centrocampo e il settore avanzato. I preferiti sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Julian Alvarez e Dusan Vlahovic.