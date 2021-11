La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro la Lazio che le consente di recuperare due punti a Milan e Napoli prime in classifica. I rossoneri sono stati sconfitti dalla Fiorentina per 4-3, i campani per 3-2 dall'Inter, attualmente terza in classifica. I bianconeri giocheranno contro il Chelsea in Champions League martedì 23 novembre mentre sabato 27 ci sarà un altro importante match di campionato contro l'Atalanta, attualmente quarta in classifica. Nel pre partita di Lazio-Juventus è stato intervistato il vicepresidente bianconero Pavel Nedved.

Secondo il dirigente, l'inizio di stagione non ideale della Juventus è stato dovuto anche all'addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato. Il portoghese nelle tre stagioni in bianconero ha segnato più di 100 gol, segnale evidente di come abbia inciso nelle vittorie delle competizioni dei bianconeri. Nedved ha sottolineato che Allegri sta lavorando per migliorare la squadra e c'è un progetto sportivo a medio-lungo termine con il tecnico toscano. Il dirigente ha parlato anche di obiettivi sottolineando come sia importante la Champions League ma anche recuperare punti in campionato e possibilmente confermarsi in Coppa Italia e Supercoppa italiana dopo le vittorie della scorsa stagione.

Nedved ha parlato della partenza di CR7 nel calciomercato estivo

"I bilanci si fanno alla fine. Abbiamo perso qualche punto perchè per me ha influito anche la partenza di Cristiano Ronaldo all’ultimo minuto". Queste le dichiarazioni di Pavel Nedved nel pre partita di Lazio-Juventus. Il vicepresidente bianconero ha sottolineato il fatto che il portoghese alla Juve ha segnato 30 gol a stagione e che la squadra era abituata al fatto che il portoghese fosse decisivo in molte partite.

Ha poi aggiunto che Allegri sta sistemando la squadra. Sugli obiettivi stagionali il dirigente ha rimarcato: "L’obiettivo non è solo la Champions ma anche recuperare in campionato oltre a Coppa Italia e Supercoppa". Nedved ha poi aggiunto che alla Juventus si cerca la perfezione e che si vuole sempre vincere. Bisogna però considerare che la società bianconera sta ricostruendo, anche se l'obiettivo di vincere rimane sempre.

Le prossime partite della Juventus

La Juventus è attesa da partite importanti in Champions League e campionato. Prima il match contro il Chelsea nella massima competizione europea, successivamente è attesa da partite impegnative in campionato. Quella contro l'Atalanta è prevista sabato 27 novembre alle ore 18, poi ci saranno i match contro Salernitana, Genoa, Malmoe, Venezia, Bologna e Cagliari.