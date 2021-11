La Juventus ottiene un'importante vittoria contro la Lazio. Un 2-0 arrivato grazie a due rigori trasformati da Leonardo Bonucci. Il difensore è stato uno dei migliori in campo per i bianconeri e ha dato anche affidabilità al settore grazie anche al contributo di de Ligt. Il tecnico Massimiliano Allegri ad inizio partita è stato costretto a sostituire Danilo per un infortunio muscolare all'adduttore, quindi il toscano si è affidato a Dejan Kulusevski. La Juventus, inizialmente a tre, è tornata a giocare con il 4-2-3-1 con lo svedese schierato trequartista di fascia destra.

Il centrocampista ha dato un grande contributo dal punto di vista difensivo, sopportando sulla fascia destra Cuadrado. Ha sbagliato però molto dal punto di vista offensivo sia nel primo che nel secondo tempo. Non sono mancate le critiche dei sostenitori della Juventus, che sui social hanno utilizzato anche una sottile ironia sulla prestazione del centrocampista svedese. Alcuni hanno ribadito il costo di Kulusevski, definito un "giocatore sopravvalutato" essendo stato pagato circa 43 milioni di euro dalla società bianconera a gennaio 2020. Secondo molti tifosi e addetti ai lavori, il centrocampista non sta rendendo come ci si aspettava.

I tifosi della Juventus hanno criticato la prestazione di Kulusevski

"Tutti i soldi spesi per Kulusevski sono stati inutili, giocatore sopravvalutato". Questo uno dei post pubblicati sui social da una tifosa della Juventus in riferimento alla prestazione del centrocampista svedese contro la Lazio. Un altro sostenitore bianconero non ha voluto risparmiare neanche Morata dichiarando: "Qualcuno dovrebbe spiegare a Kulusevski e Morata la legge della fisica.

Cioè non possono passare attraverso i corpi". Un utente ha invece utilizzato l'ironia, postando: "Ma Kulusevski è entrato o si sta ancora riscaldando a bordo campo?".

Il tecnico Allegri nel post partita ha parlato anche di Kulusevski

Il centrocampista Dejan Kulusevski anche nel secondo tempo ha deluso dal punto di vista offensivo, in un'azione di contropiede iniziata da Chiesa lo svedese ha sbagliato facendosi recuperare dai difensori della Lazio.

Nel post partita anche Allegri lo ha ripreso, non solo per gli errori dal punto di vista realizzativo ma anche per la gestione della palla negli ultimi minuti del match, quando avrebbe dovuto tenere il pallone vicino alla bandierina e non fare dribbling: "Ha fatto una buona partita, non era semplice. Ci vuole calma quando si entra dentro l’area, ci vuole la scelta giusta".

Il centrocampista Kulusevski potrebbe giocare titolare contro il Chelsea

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe fare diversi cambi contro il Chelsea rispetto al match contro la Lazio. A centrocampo potrebbero riposare Locatelli e McKennie, i più impiegati nelle ultime partite. Al loro posto il toscano potrebbe schierare Arthur Melo e Bentancur.

Kulusevski potrebbe giocare titolare a supporto di uno fra Kean e Morata. Dybala invece non dovrebbe essere schierato per evitare ricadute muscolari dopo l'infortunio muscolare rimediato in nazionale.