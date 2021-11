La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. La società bianconera attualmente è distante 13 punti da Milan e Napoli prime e quattro punti dal quarto posto dell'Atalanta. Già in questi due mesi prima della pausa natalizia proverà a recuperare punti anche perché il quarto posto è l'obiettivo minimo anche per motivi economici. In questo inizio di stagione però si sono notate diverse problematiche a centrocampo e attacco, dove sembra mancare la qualità e una punta in grado di garantire tanti gol. Per questo la società bianconera sta lavorando ad alcune cessioni importanti così da agevolare eventuali investimenti.

A tal riguardo si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Se si dovessero concretizzare potrebbero esserci uno o due acquisti sulla mediana. Si seguono Axel Witsel e Nicolò Rovella, quest'ultimo già della Juventus ma in prestito fino a fine stagione al Genoa. Nelle ultime ore però la società bianconera starebbe valutando un altro giocatore per incrementare la qualità del centrocampo. Si tratta di Saul Niguez, il cui cartellino è di proprietà dell'Atletico Madrid, ma attualmente è in prestito con diritto di riscatto al Chelsea.

Il centrocampista Saul Niguez possibile acquisto della Juve di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Saul Niguez a gennaio.

Il centrocampista spagnolo sta raccogliendo poco minutaggio nella società inglese e per questo potrebbe lasciare il Chelsea nonostante sia arrivato nel recente calciomercato estivo. Lo spagnolo infatti, vorrebbe giocare titolare anche in previsione dei mondiali in Qatar previsti a dicembre 2022. Alla Juventus avrebbe maggiori possibilità di raccogliere minutaggio, inoltre sarebbe ideale per il centrocampo della Juventus sia per migliorarne l'impostazione di gioco che gli inserimenti nel settore avanzato.

Come dicevamo però, il suo arrivo potrebbe dipendere da alcune cessioni importanti. A tal riguardo la partenza di Rabiot potrebbe garantire circa 30 milioni di euro oltre ad un risparmio di circa 7 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi. Per quanto riguarda Ramsey invece, potrebbe esserci una rescissione consensuale.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di acquistare una punta a gennaio. Dusan Vlahovic sarebbe il preferito della società bianconera, anche se la valutazione di mercato alta del giocatore della Fiorentina non agevola un suo eventuale acquisto. La Juventus potrebbe offrire una somma importante più un giovane dell'under 23. L'alternativa è la punta del Real Madrid Luka Jovic, che potrebbe lasciare in prestito la società spagnola.