La Juventus nel recente Calciomercato estivo è stata protagonista non solo negli acquisti ma soprattutto nelle cessioni. La partenza di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United, è arrivata quasi in modo inaspettato. Il portoghese è stato ufficializzato dalla società inglese a tre giorni dalla fine del mercato estivo, una situazione non di facile gestione per la società bianconera, che ha dovuto trovare un sostituto in poco tempo. Alla fine è arrivato Moise Kean, in prestito con obbligo di riscatto entro giugno 2023 per circa 35 milioni di euro.

L'arrivo del nazionale italiano è stato ufficializzato l'ultimo giorno di mercato. Oltre a lui la Juventus ha acquistato nelle ultime ore del calciomercato estivo anche il centrocampista offensivo ex Psv Eindhoven Mohamed Ihattaren, protagonista di una stagione 2020-2021 soddisfacente nella società olandese. Il 19enne è stato poi prestato alla Sampdoria fino a fine stagione per permettergli di adattarsi al calcio italiano. Da un mese però il giocatore è ritornato in Olanda e non si hanno più notizie di lui. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista starebbe meditando l'addio al calcio giocato. Il motivo sarebbe una forte depressione di cui sta soffrendo e che deriverebbe dal 2019, anno della scomparsa del padre.

Il centrocampista Ihattaren potrebbe lasciare il calcio giocato

Secondo le ultime indiscrezioni, Mohamed Ihattaren potrebbe lasciare il calcio giocato. Il centrocampista, il cui cartellino è di proprietà della Juventus, attualmente si troverebbe proprio in Olanda per motivi di salute. Soffrirebbe di una forte depressione con cui combatte dal 2019, anno della scomparsa del papà.

Attualmente non ci sono particolari conferme dai media italiani in merito a questa indiscrezione, di certo il fatto che sia ritornato in Olanda il mese scorso sarebbe la dimostrazione delle difficoltà che starebbe vivendo il centrocampista. Ihattaren è uno dei giovani più interessanti del calcio olandese: la scorsa stagione si è messo in evidenza nel Psv Eindhoven nonostante abbia appena 19 anni.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Mohamed Ihattaren è stato portato in Italia nel recente calciomercato estivo da Mino Raiola, agente sportivo che ne gestisce gli interessi. Gli ottimi rapporti professionali con la Juventus potrebbero portarlo a trattare altri giocatori con la società bianconera. Ad esempio si parla del possibile ritorno a Torino di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione. Il centrocampista francese preferirebbe Torino a Paris Saint Germain e Real Madrid, ma dovrebbe accettare una diminuzione del suo attuale ingaggio da circa 16 milioni di euro a stagione.