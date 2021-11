La Juventus nei prossimi mesi potrebbe essere molto attiva sul mercato. Già a gennaio potrebbe esserci diverse cessioni importanti, fra queste quelle di Rabiot e Ramsey. Per quanto riguarda gli acquisti invece si valutano un rinforzo a centrocampo, in questi giorni le indiscrezioni di mercato parlano di un interesse concreto per Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato invece il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che potrebbe arrivare a gennaio o eventualmente durante il prossimo Calciomercato estivo.

Nell'eventualità arrivasse a giugno, la Juventus potrebbe acquistare in prestito dal Real Madrid Luka Jovic a gennaio. La società bianconera potrebbe quindi non confermare Alvaro Morata la prossima stagione. Lo spagnolo è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid, con la Juventus che ha la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo per 35 milioni di euro. Una somma importante che la Juventus preferirebbe spendere per Vlahovic. Se così sarà l'Atletico Madrid potrebbe decidere di offrire Morata come contropartita tecnica per l'acquisto di Lautaro Martinez.

La punta Morata possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Lautaro Martinez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe non riscattare Alvaro Morata.

Di conseguenza lo spagnolo ritornerebbe all'Atletico Madrid, ma non per rimanerci. La società spagnola infatti potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica per l'acquisto di Lautaro Martinez. Si parla infatti di un'offerta da circa 50-60 milioni di euro per il cartellino della punta argentina più il cartellino di Alvaro Morata.

Difficile pensare però che l'Inter possa lasciar partire la sua punta, anche perché ha recentemente prolungato il suo contratto fino a giugno 2026. L'eventuale partenza di Lautaro Martinez potrebbe concretizzarsi solo in caso di offerta solo cash da almeno 90 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe effettuare delle cessioni importanti che potrebbero agevolare gli acquisti. Si parla infatti delle possibili partenze di Adrien Rabiot.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera avrebbe offerto il francese al Real Madrid, con Ancelotti che è un grande estimatore avendolo allenato al Paris Saint Germain. La società spagnola sarebbe interessata ma solo in caso di caso di arrivo a parametro zero. Rabiot dovrebbe quindi rescindere il contratto con la Juventus e poi successivamente trasferirsi in Spagna. Più concreta invece la possibilità che sia Aaron Ramsey a rescindere il suo contratto con la società bianconera.