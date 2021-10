Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, durante l'assemblea degli azionisti di venerdì 29 ottobre, ha parlato con orgoglio dei progetti sportivi della società bianconera lanciati di recente. Ci si riferisce alla Juventus Women e all'Under 23, la squadra femminile ha conquistato quattro scudetti consecutivi ed in questa stagione si è qualificata per la prima volta alla fase a gironi di Champions League. Soddisfacente anche il progetto della seconda squadra bianconera, che oramai è una certezza nel campionato di Serie C. Fra le competizioni vinte, spicca la Coppa Italia di Serie C, ma l'obiettivo principale è quello di valorizzare giovani per la prima squadra.

Così è successo per Radu Dragusin, Gianluca Frabotta, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, che adesso sono in prestito fra Serie A e Serie B e potrebbero diventare utili per la prima squadra. Stesso cammino potrebbe fare Nikola Sekulov, protagonista di un grande inizio di stagione con la Juventus under 23. Il 19enne, in 11 partite ha segnato 4 gol, realizzando anche un assist decisivo ad un suo compagno. In scadenza di contratto a giugno 2022, potrebbe rinnovare il suo contratto prolungando l'attuale di altre tre stagioni.

Il centrocampista Nikola Sekulov sarebbe vicino al rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2025

Il giornalista sportivo Nicolò Schira, sul suo account ufficiale di Twitter, ha postato: "Il prolungamento di contratto di Nikola Sekulov con la Juventus fino a giugno 2025 è in una fase finale.

Il giocatore e i suoi agenti sportivi hanno già trovato l'intesa sulle condizioni contrattuali".

Sekulov sta dimostrando tutte le sue qualità in Serie C ed è già parte integrante della nazionale italiana under 20. Dopo aver giocato nelle nazionali giovanili della Macedonia del Nord, ha scelto quelle italiane partendo dall'under 17, arrivando poi all'under 18, under 19 e under 20, con quest'ultima ha esordito a settembre 2021.

Nikola Sekulov è cresciuto nelle giovanili del Piacenza per poi trasferirsi al Parma. Successivamente, ha giocato con la Pro Piacenza fino all'approdo nel settore giovanile della Juventus nel 2016, all'età di 14 anni.

I giovani della Juventus under 23

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, durante l'assemblea degli azionisti ha elogiato il lavoro portato avanti dall'under 23 da parte del direttore sportivo Manna e del tecnico Zauli.

Tanti i giovani che stanno dimostrando tanta qualità, basti pensare a Sekulov, ma anche al difensore De Winter, ai centrocampisti Miretti e Soulé e alla punta Da Graca. Senza contare Cudrig e Aké, tutti giocatori che potrebbero gradualmente fare esperienza professionale in Serie B o in Serie A prima di ritornare nella società bianconera.