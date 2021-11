La Juventus, in queste settimane, sta già lavorando per delineare le strategie future di mercato. Uno dei nodi da sciogliere riguarda il futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid e a fine stagione la Juventus dovrà decidere se riscattarlo oppure no. Un'altra situazione da decifrare è quella che riguarda Federico Bernardeschi. La Juventus vorrebbe rinnovargli il contratto, ma cifre più basse rispetto ai 4 milioni che guadagna attualmente. Le parti ne dovranno discutere, ma c'è ottimismo.

La Juventus pensa al futuro

In queste settimane, la Juventus inizierà a imbastire le strategie di mercato per gennaio e per la prossima stagione.

Una delle situazioni da risolvere è anche quella di Aaron Ramsey. Il gallese non è al centro del progetto di Massimiliano Allegri e in più pesa come ingaggio sulle casse della Juventus. Per questo motivo, il club bianconero starebbe pensando di cederlo già a gennaio. Non è da escludere anche la possibilità di una rescissione di contratto, ma per ora le parti non ne avrebbero ancora discusso. In ogni caso, la sensazione è che la Juventus farà di tutto per cedere Ramsey a gennaio. In questi giorni, si parla anche del futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito e Federico Cherubini a fine stagione dovrà decidere se riscattarlo definitivamente. Il riscatto, però, è fissato a 35 milioni e la Juventus potrebbe anche decidere di chiedere un piccolo sconto all'Atletico Madrid.

La Juventus, in queste settimane, è al lavoro anche per i rinnovi di contratto. Il primo a siglare il prolungamento dovrebbe essere Juan Cuadrado. Poi dovrebbe toccare a Paulo Dybala e il suo rinnovo dovrebbe arrivare a fine mese. Verso la fine di novembre, in Italia è atteso il suo agente, Jorge Antun, e in quella occasione dovrebbe arrivare la firma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Federico Bernardeschi dovrebbe rinnovare con la Juventus. Il numero 20 juventino si è ritagliato di nuovo un posto importante nella squadra e per questo motivo il club bianconero vorrebbe tenerlo.

La Juventus aspetta il rientro dei nazionali

Federico Bernardeschi è uno dei giocatori della Juventus che in questi giorni è al seguito delle rispettive nazionali.

La squadra bianconera sta prestando ben 17 calciatori alle varie selezioni. Nelle prossime ore la Juventus riprenderà la preparazione e Massimiliano Allegri inizierà a mettere nel mirino la partita contro la Lazio. Ovviamente, il gruppo sarà ristretto e tutti i nazionali torneranno alla Continassa il 18 novembre. Adesso, però, per la maggior parte dei giocatori della Juventus è tempo di pensare alle nazionali e per preparare la gara contro la Lazio ci vorrà ancora un po' di tempo.