La disfatta in Champions League contro il Chelsea conferma le difficoltà della Juventus. I Campioni d'Europa hanno sconfitto 4 a 0 i bianconeri, dopo un primo tempo discreto dei giocatori di Allegri che hanno subito un gol su calcio d'angolo. Nel secondo però la forza del Chelsea è stata ancora più evidente, gli inglesi hanno segnato altri gol. Risultato pesante che però dà ulteriori consapevolezze alla Juventus in merito ad un progetto sportivo in ricostruzione che ha bisogno di tempo. Nella disfatta però non sono mancate le note liete, su tutte i primi minuti nella massima competizione europea di Koni De Winter.

A risultato oramai acquisito per il Chelsea il tecnico Massimiliano Allegri ha schierato il difensore belga, protagonista in questa stagione nell'under 23 del tecnico Lamberto Zauli. Il 19enne è un giocatore moderno, che può giocare in tutti i ruoli della difesa. Il tecnico toscano lo ha schierato sulla fascia destra difensiva, al posto di Cuadrado. De Winter può giocare terzino ma anche difensore centrale, a due o a tre. Il primo gol stagionale nelle amichevoli estive nel match fra Juventus e Cesena è stato proprio realizzato da De Winter.

Il difensore De Winter è la nuova alternativa in difesa a Danilo

Il tecnico Massimiliano Allegri negli ultimi minuti di Chelsea-Juventus ha schierato Koni De Winter.

Il 19enne ha preso il posto di Cuadrado. Il toscano ha voluto dare fiducia al belga anche in considerazione che i bianconeri stavano perdendo 3 a 0. Negli ultimi minuti è arrivato il gol del 4 a 0 di Werner. Arrivato nel 2018 dallo Zulte Waregem, il difensore ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere partendo dall'Allievi.

Dal 2019 è stato promosso in Primavera giocando due stagioni. Dal 2021 è invece parte integrante della Juventus under 23, schierato titolare dal tecnico Lamberto Zauli. Fisico importante, è bravo in marcatura e nell'impostazione di gioco. Allegri potrebbe gradualmente inserirlo in prima squadra. Con l'infortunio di Danilo (il brasiliano starà fermo due mesi) il belga sarà parte integrante della rosa di Allegri.

Difficile possa giocare contro l'Atalanta considerando che dovrebbe rientrare De Sciglio.

I giovani della Juventus under 23

La Juventus nelle ultime stagioni ha dimostrato di voler investire molto sui giovani. Il lancio dell'under 23 ne è la dimostrazione. Gran parte dei giocatori cresciuti nel settore giovanile bianconero vengono poi inseriti nella seconda squadra bianconera e successivamente prestati in Serie A o Serie B. In questa stagione si stanno mettendo in evidenza Koni De Winter ma anche Fabio Miretti e Matias Soulé, convocato recentemente dal commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni.