La Juventus in questo inizio di stagione ha avuto diverse problematiche nell'impostazione di gioco. I vari centrocampisti che si sono alternati a Manuel Locatelli non sono riusciti a migliorare il gioco bianconero, non è un caso che in campionato i gol siano stati appena 16 su 12 partite. Negli ultimi match Allegri ha potuto contare su Weston McKennie, che sembra aver ritrovato la qualità della scorsa stagione. Sembra però mancare un giocatore in grado di garantire equilibrio e impostazione. Per questo la società bianconera starebbe lavorando su diversi giocatori.

Piacciono Axel Witsel del Borussia Dortmund, Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però la società bianconera avrebbe individuato un altro possibile rinforzo per la mediana. Si tratta di Jens Cajuste, centrocampista del Midtjylland. La sua valutazione di mercato è di circa 7 milioni di euro, un prezzo evidentemente vantaggioso se si considera che si tratta di un nazionale svedese. Classe 1999, ha già disputato otto partite con la rappresentativa scandinava. In questa stagione ha invece giocato quattro partite nel campionato danese oltre a tre in Europa League.

Il centrocampista Cajuste possibile rinforzo della Juventus

In caso di arrivo potrebbe essere il giocatore ideale da schierare al fianco di Manuel Locatelli. Sarebbe un acquisto che segue la strategia di mercato adottata dalla Juventus nelle ultime stagioni e basata sull'investimento in giovani di qualità. Ci si aspetta inoltre un acquisto importante anche per il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. A tal riguardo potrebbe provare ad acquistare uno fra Dusan Vlahovic della Fiorentina, Darwin Nunez del Benfica e Julian Alvarez del River Plate. L'acquisto più vantaggioso sarebbe quello dell'argentino, valutato circa 20 milioni di euro. Il suo contratto in scadenza a dicembre 2022 agevola un suo eventuale addio a gennaio. In questa stagione, fino ad adesso, ha realizzato 15 gol su 16 partite in campionato. Oltre a queste statistiche bisogna aggiungere ulteriori due gol nella coppa argentina ed altrettanti in Libertadores.