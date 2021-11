La Juventus dopo la disfatta europea è al lavoro per migliorare la classifica in Serie A. Già contro l'Atalanta cercherà di ottenere un'importante vittoria che significherebbe avvicinare il quarto posto attualmente distante quattro punti. La società bianconera però sta valutando anche i possibili rinforzi per il mercato di gennaio, considerando le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione. Nel 4 a 0 subito contro il Chelsea il centrocampo ha dimostrato difficoltà evidenti, in particolar modo Rabiot e Bentancur non sono riusciti ad incidere come avrebbe voluto Allegri.

Deludente anche la prestazione di Alex Sandro in difesa. Ci si aspetta quindi a gennaio un acquisto importante a centrocampo a gennaio ed eventualmente anche un rinforzo nel settore avanzato. A tal riguardo nelle ultime settimane si parla di un interesse concreto della Juventus per Donny van de Beek. Il centrocampista olandese in questo inizio di stagione ha raccolto poco minutaggio con Solskjaer. L'esonero del tecnico norvegese potrebbe dare la possibilità al centrocampista di giocare maggiormente anche se alcune indiscrezioni di mercato confermano la possibile partenza del giocatore già a gennaio.

Il centrocampista Van de Beek potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Donny van de Beek potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio.

Sul centrocampista olandese ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società italiane, su tutte l'Inter e la Juventus. Nel match contro il Villareal è stato schierato titolare da Carrick (sostituto di Solskjaer) con Bruno Fernandes rimasto in panchina. Il portoghese però è considerato un titolare anche in considerazione del grande investimento effettuato dalla società inglese per acquistarlo.

Per questo sembra difficile che gli venga preferito Van de Beek nelle prossime partite. Questo porterebbe alla possibile partenza dell'olandese, che vuole giocare titolare anche in previsione mondiali. Potrebbe essere un giocatore utile soprattutto per la Juventus, che non ha centrocampisti bravi negli inserimenti. McKennie nelle ultime partite è migliorato molto ma un eventuale innesto di un giocatore bravo anche dal punto di vista realizzativo sarebbe gradito da Allegri.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per acquistare un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e che sappia garantire equilibrio. I preferiti sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Potrebbe arrivare anche una punta, Julian Alvarez è il primo nome. L'altro è Dusan Vlahovic, che però potrebbe arrivare durante il Calciomercato estivo.