La sconfitta pesante contro il Chelsea dimostra le problematiche riscontrate dalla Juventus in questo inizio di stagione. Un progetto sportivo quello bianconero come più volte dichiarato dal vicepresidente Pavel Nedved in via di ricostruzione e che necessita di tempo per la crescita della rosa. Il 4 a 0 però è una disfatta pesante che però potrebbe portare la società ad investire in maniera decisa sul mercato già da gennaio. Si parla del possibile arrivo di centrocampisti come Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Per quanto riguarda il settore avanzato invece a gennaio potrebbe approdare in bianconero la punta Julian Alvarez.

Per quanto riguarda invece Dusan Vlahovic, potrebbe essere un acquisto del mercato estivo. E a proposito della prossima stagione, la Juventus starebbe lavorando su diversi parametri zero. In Italia si valuta Frank Kessié, piace inoltre Paul Pogba in scadenza di contratto con il Manchester United. Nelle ultime ore però la società bianconera starebbe valutando un altro giocatore per il centrocampo. Si tratta di Corentin Tolisso, giocatore del Bayern Monaco anche lui in scadenza a fine stagione. Il nazionale francese è seguito anche da altre società, su tutte il Tottenham.

Il centrocampista Tolisso potrebbe arrivare a parametro zero alla Juventus la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di ingaggiare Corentin Tolisso la prossima stagione.

Il centrocampista va in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a fine stagione. Potrebbe quindi arrivare a parametro zero. Il nazionale francese è seguito dalla Juventus da diverse stagioni, si era parlato di un suo approdo in bianconero prima che decidesse di accettare l'offerta della società bavarese. Sarebbe un acquisto ideale perché porterebbe qualità ed esperienza ad un centrocampo che anche contro il Chelsea ha dimostrato problematiche tecniche evidenti.

Prestazione deludente in particolar modo di Bentancur e Rabiot, in difesa invece Alex Sandro non è riuscito a contenere James, che ha segnato anche un gol.

Il mercato della Juventus

La disfatta contro il Chelsea in Champions League potrebbe portare la Juventus ad acquistare un centrocampista ed una punta già durante il mercato di gennaio.

Sarà però importante alleggerire la rosa e cercare di cedere quei giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. A proposito di arrivi come già anticipato ad inizio articolo si valutano Witsel, Zakaria, Kamara (in scadenza di contratto a fine stagione) Alvarez e Vlahovic.