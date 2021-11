La Juventus a gennaio potrebbe rinforzare la rosa migliorando soprattutto centrocampo e settore avanzato. In questo inizio di stagione le problematiche riscontrate dai bianconeri hanno riguardato l'impostazione di gioco. Manca infatti qualità oltre al fatto che sono state evidenti anche le difficoltà dal punto di vista realizzativo. Per questo ci si attende un acquisto di esperienza a centrocampo per gennaio. Si valutano infatti Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara mentre come punta il primo nome rimane Dusan Vlahovic. Difficile però arrivare alla punta della Fiorentina a gennaio, per questo la società bianconera starebbe valutando un altro giocatore che sta dimostrando tutte le sue qualità nel calcio sudamericano.

Ci si riferisce a Julian Alvarez, giocatore del River Plate che fino ad adesso fra campionato, coppa argentina e Libertadores ha segnato 20 gol. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe presentato un'offerta ufficiale al River Plate per il giocatore da 15 milioni di euro più 10 di bonus. Una somma importante anche in considerazione del fatto che il 21enne va in scadenza di contratto a dicembre 2022.





L'intesa però potrebbe arrivare facilmente fra le parti, anche perché il River Plate è pronto a lasciar partire il giocatore. Non ci sono infatti i presupposti per un suo prolungamento di contratto in scadenza a dicembre 2022. Dell'eventuale trasferimento di Alvarez dal River Plate alla Juventus ne ha parlato di recente anche David Trezeguet, che ha dichiarato che la società bianconera non ha problemi a garantire la somma richiesta dal River Plate per il cartellino di Alvarez.

Sull'argentino però sarebbe l'interesse di Cherubini e del Real Madrid.



La Juventus deve ancora pagare 40 milioni per Chiesa e per la crisi in corso potrebbe lasciar partire a gennaio tre giocatori. Ci si riferisce a Adrien Rabiot, che interessa al Newcastle, a Ramsey e a Bernardeschi. Il gallese potrebbe rescindere consensualmente il contratto mentre per il nazionale italiano si parla di un possibile approdo al Milan. La società bianconera è al lavoro anche per giugno e potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. A tal riguardo potrebbero arrivare Andreas Christensen e Paul Pogba.