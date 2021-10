La Juventus in questo inizio stagione sta avendo difficoltà nell'impostazione di gioco. Nonostante il miglioramento nei risultati (nelle ultime settimane sono arrivate tutte vittorie, con l'unica eccezione il pareggio contro l'Inter) i bianconeri hanno messo in evidenza la mancanza di qualità a centrocampo. L'unico che è riuscito a distinguersi è Manuel Locatelli, gli altri mediani non hanno dato il contributo che ci si aspettava. Ci riferiamo in particolar modo a Weston McKennie, protagonista di una stagione 2020-2021 importante con Pirlo tecnico.

L'americano infatti nella sua prima annata calcistica alla Juventus ha segnato sei gol, in questo inizio invece neanche un gol.

Sorprende come il centrocampista abbia perso la capacità di inserirsi come succedeva l'anno scorso. Per questo non è da scartare la possibilità di una sua cessione nel mercato di gennaio. Riscattato dallo Schalke 04 per circa 25 milioni di euro, potrebbe partire per circa 35 milioni di euro. Per l'americano si è parlato nel recente Calciomercato estivo di un interesse concreto del West Ham, che starebbe pensando all'americano come possibile sostituto di Rice. Il nazionale inglese infatti a fine stagione potrebbe lasciare la società inglese per una nuova esperienza professionale.

Il centrocampista Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. La società bianconera starebbe valutando la possibilità di lasciarlo partire subito considerando le difficoltà che sta incontrando in questo inizio stagione l'americano.

Da una sua eventuale cessione potrebbe arrivare una somma importante da investire su un eventuale acquisto a centrocampo. Negli ultimi giorni si sta parlando anche di McKennie come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Alvaro Morata. Come è noto la punta spagnola è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid. La Juventus vanta un diritto di riscatto a giugno 2022 di circa 35 milioni di euro, più o meno la stessa valutazione di mercato del centrocampista americano.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni, la Juventus starebbe valutando la possibilità di cedere nei prossimi mesi anche Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il centrocampista francese difficilmente partirà a gennaio, più probabile infatti che possa fare una nuova esperienza professionale dalla prossima stagione. Per quanto riguarda il gallese invece, se dovesse arrivare un'offerta a gennaio, la Juventus la valuterebbe. Se dovessero partire entrambi la società bianconera andrebbe a risparmiare sul monte ingaggi circa 14 milioni di euro netti.