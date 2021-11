La Juventus potrebbe essere una delle società più attive del mercato di gennaio. Si parla molto di cessioni, in particolar modo delle possibili partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. L'inizio di stagione dei bianconero, però, non è stato semplice, basti guardare l'attuale classifica che dice -4 dal quarto posto e -13 dal primo. Per questo si attendono acquisti a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo, si parla di un interesse concreto per Witsel e Rovella (già della Juve e attualmente in prestito al Genoa e che potrebbe anticipare il suo arrivo a Torino a gennaio) e per Dusan Vlahovic.

La punta della Fiorentina sarebbe considerato il giocatore ideale per migliorare la Juventus dal punto di vista realizzativo.

A parlare del 21enne serbo è stato Vladimir Jugovic, ex centrocampista bianconero ed autore del gol decisivo nei rigori nella finale di Champions League Juventus-Ajax nel 1996. In una recente intervista l'ex giocatore ha sottolineato che, se dovesse consigliarlo, inviterebbe Vlahovic a trasferirsi nella società bianconera. Secondo Jugovic la punta della Fiorentina attualmente è uno dei migliori giovani under 21.

'Consiglierei a Vlahovic di trasferirsi alla Juventus'

"Se lo chiedesse a me, la mia risposta sarebbe ovvia. Gli consiglierei di andare alla Juventus. È il centravanti under 21 del momento insieme ad Haaland, mi ricorda molto Vieri".

Queste le dichiarazioni di Vladimir Jugovic in riferimento a Dusan Vlahovic, giocatore della Fiorentina che, già a gennaio, potrebbe lasciare la società toscana. Come è noto, infatti, gli agenti sportivi hanno dichiarato che il 21enne non prolungherà il suo contratto e, di conseguenza, potrebbe partire ad inizio anno così da monetizzare il più possibile.

D'altronde, Vlahovic è in scadenza di contratto a giugno 2023. L'ex centrocampista della Juventus Jugovic ha poi voluto sottolineare come i serbi si trovino molto bene nel campionato italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Dusan Vlahovic a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe offrire una somma importante più un giovane dell'under 23.

La Fiorentina valuta il giocatore circa 60 milioni di euro. L'alternativa al 21enne è rappresentata Luka Jovic: il Real Madrid cederebbe volentieri in prestito l'ex centravanti dell'Eintracht di Francoforte. La Juventus lavora anche in previsione della prossima stagione. A tal riguardo la società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero, dopo diverse stagioni. Si parla del possibile ingaggio di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione.