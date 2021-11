La Juventus ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo, decisiva la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo per 4-2 grazie ai due gol di Dybala e a quelli di Morata e Chiesa.

Un successo che ha grande importanza non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico, in quanto garantisce alla società bianconera una somma complessiva di circa 72 milioni di euro grazie alla Champions League.

L'incasso complessivo dalla Champions League - fino a questo momento - da parte del club bianconero è di 72 milioni di euro.

Di essi 51 milioni arriveranno dalla Uefa solo per la partecipazione alla massima competizione europea, in particolare 30,7 milioni di euro in base al ranking, 5 milioni per il market pool e 15,64 milioni per la partecipazione ai gironi di Champions League. A tale cifra bisogna aggiungere gli 11,2 milioni dalle quattro vittorie ottenute nel girone e i 9,6 milioni dalla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Se poi dovesse vincere anche le rimanenti sfide del girone contro Chelsea e Malmoe, la Juventus guadagnerebbe ulteriori 5,6 milioni di euro. Un cifra che poi potrebbe anche aumentare qualora i bianconeri dovessero superare i successivi turni della massima competizione continentale.

Incassi importanti che potrebbero essere in parte investiti sul mercato per l'acquisto di qualità per il settore avanzato.

Juve, piace Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe utilizzare una parte della somma guadagnata grazie alla Champions League per acquistare una punta di qualità.

Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

Il 21enne sarebbe considerato il giocatore ideale per migliorare la Juventus dal punto di vista realizzativo, considerando le difficoltà in campionato in questo inizio di stagione. In 11 partite i bianconeri hanno segnato appena 15 gol e attualmente sono noni in classifica a -5 punti dal quarto posto della Roma e a -16 dalle capoliste Milan e Napoli.

Sarà però difficile acquistare Vlahovic, anche perché secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Fiorentina preferirebbe cederlo in Inghilterra: si parla ad esempio di un interesse concreto di Arsenal e Tottenham per la punta.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cercare di acquistare Dusan Vlahovic, ma valuta anche altri giocatori per rinforzare il settore avanzato in prospettiva Si parla di un interesse per Lorenzo Lucca del Pisa, protagonista in questo inizio di stagione in Serie B e nella nazionale under 21 italiana.

Per quanto riguarda il centrocampo invece il preferito sembra essere Axel Witsel, anche perché il giocatore è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Il mediano della nazionale belga potrebbe quindi arrivare a prezzo tutto sommato contenuto.