La vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo per 4 a 2 è stata molto importante per la Juventus non solo perché si è qualificata con due partite di anticipo agli ottavi di finale di Champions League ma anche per l'autostima dei giocatori. Le sconfitte contro il Sassuolo e il Verona hanno pesato evidentemente a tal punto che la società in intesa con Allegri hanno deciso per il ritiro inizialmente previsto per tutta la settimana. Alla fine però il tecnico toscano dopo la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo ha concesso ai giocatori di ritornare dalle proprie famiglie.

Proprio Allegri è stato molto duro nei confronti della squadra soprattutto nel post partita contro il Verona, parlando anche di vergogna per la prestazione fornita. Parole che non sarebbero state gradite da alcuni giocatori bianconeri. A lanciare l'indiscrezione la stampa spagnola che parla di Morata e Arthur Melo che non avrebbero nascosto il loro disappunto nei confronti delle dichiarazioni di Allegri riferite alla squadra. I due si sarebbero fatti portavoce della rosa bianconera sottolineando come come si senta convinta di poter migliorare il rendimento nelle prossime partite. Segnali importanti sono arrivati nella vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League.

La punta Alvaro Morata e il centrocampista Arthur Melo si sarebbero fatti portavoce della rosa bianconera per sottolineare al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri come la squadra sia pronta ad offrire un rendimento migliore nelle prossime partite.

Si aspettano però conferme già dal prossimo match di campionato contro la Fiorentina previsto sabato 6 novembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri dovranno cercare di vincere se vorranno avvicinare i primi posti in classifica. Difficile pensare che possano recuperare 16 punti a Milan e Napoli prime, si cercherà di avvicinare il quarto posto distante quattro punti.

Le prossime partite della Juventus

La Juventus come già menzionato è attesa dal match di campionato contro la Fiorentina, l'ultima partita prima della pausa per le nazionali. Successivamente sfiderà la Lazio e l'Atalanta, due match molto importanti che ci diranno delle ambizioni dei bianconeri in questo campionato. Il 30 novembre ci sarà il match contro la Salernitana per poi sfidare il Genoa il 5 dicembre all'Allianz Stadium di Torino. Trasferta veneta l'11 dicembre nel match contro il Venezia. Le ultime due partite prima della pausa natalizia saranno contro il Bologna il 18 dicembre e contro il Cagliari il 21 dicembre.