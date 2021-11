Il futuro di Alvaro Morata alla Juventus sarebbe molto più lontano. Il calciatore non sta vendo un ottimo impatto dopo l'arrivo di Massimiliano Allegri e la società potrebbe decidere di non procedere per il riscatto dall'Atletico Madrid, fissato per circa 35 milioni di euro. Le prestazioni non sono confortanti anche perché il suo ruolo, nelle ultime gare, pare essere cambiato."Le ultime partite le ho giocate a sinistra, quasi coprendo la fascia. Ovviamente mi piacerebbe giocare meglio e segnare più gol. Prima dell’infortunio stavo bene ed è stato difficile per me tornare".

Ha dichiarato l'ex Real Madrid direttamente dal ritiro della Spagna. La squadra bianconera sta risentendo dell'addio di Cristiano Ronaldo, avvenuto in estate per trasferirsi al Manchester United, e sta ancora cercando la giusta soluzione per potenziare il reparto offensivo. Neanche l'arrivo di Moise Kean ha dato il giusto contributo ed in molte occasioni è stato schierato Federico Chiesa come terminale offensivo. I dirigenti torinesi sarebbero quindi propensi a valutare delle cessioni per puntare tutto su Dusan Vlahovic, che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con la Fiorentina previsto per il 2023.

Juventus: ci sarebbe l'idea Romagnoli

Per il prossimo anno, la Juventus potrebbe mettere a segno il colpo a parametro zero targato Alessio Romagnoli.

Il difensore del Milan ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe rinnovare con i rossoneri perché i 5,5 milioni di euro previsti dal suo ingaggio sarebbero troppo onerosi per i nuovi budget societari. I dirigenti preferirebbero svincolare il ragazzo e puntare su un altro profilo più futuribile come è stato già fatto con Tomori.

Il difensore ex Chelsea ha avuto un ottimo impatto, infatti, ha superato nelle gerarchie proprio l'ex Roma. La nuova coppia difensiva scelta da Stefano Pioli prevede la collocazione dell'inglese e di Kjaer.

La Juventus, grazie anche alla mediazione dell'agente Mino Raiola, sarebbe molto propensa ad ingaggiare Romagnoli che avrebbe già avuto il consenso di Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano è consapevole che sono necessari degli interventi perché Giorgio Chiellini potrebbe appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione, mentre Leonardo Bonucci non garantirà ancora molti anni. Bisognerebbe dunque iniziare un processo di svecchiamento della rosa che è stato già intrapreso con l'arrivo di De Ligt. L'olandese e l'attuale giocatore del Milan potrebbero essere i nuovi profili per impostare un reparto difensivo che avrebb le giuste caratteristiche sia per giocare a tre che a quattro.