Non solo acquisti per l'Inter, che sta lavorando anche sul fronte cessioni per sfoltire la rosa e ritornare poi sul mercato per completare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, con acquisti di spessore e che possano aiutare la squadra durante la stagione.

Tra i calciatori che potrebbero salutare Milano già nella finestra invernale di Calciomercato, ci sarebbe Alexis Sanchez, l'attaccante cileno che a causa di rendimenti non esaltanti e un ingaggio elevato, sarebbe finito sul mercato.

Atletico Madrid e Barcellona su Sanchez

Le qualità di Alexis Sanchez sono indiscutibili in casa Inter e l'anno scorso l'attaccante cileno ha dato il proprio contributo, mettendo a segno sette reti e collezionando cinque assist in 30 partite di campionato, di cui molte partendo dalla panchina. Il "Nino Maravilla", però, paga spesso i problemi fisici che rendono il suo ingaggio eccessivo, superiore ai 7 milioni di euro netti a stagione, con un contratto fino a giugno 2023. Proprio per questo motivo la società nerazzurra avrebbe deciso di metterlo sul mercato in vista della sessione invernale.

Il "Nino Maravilla" non ha nascosto in passato il proprio malumore e per questo motivo potrebbe dire addio.

Su di lui avrebbero messo gli occhi il Barcellona e l'Atletico Madrid.

Diego Simeone lo segue da anni e lo considera come un'alternativa perseguibile per il mercato di gennaio. È un giocatore che dà molte opzioni nel reparto offensivo, proprio per questo Simeone, che lo ha già allenato nel 2008 al River Plate, lo vorrebbe in Spagna come jolly da inserire a partita in corso.

Ma l'Atletico non sarebbe l'unico top club interessato al nerazzurro.

Anche il Barça del nuovo tecnico Xavi guarda con interesse a un suo ritorno. L'allenatore blaugrana conosce molto bene Alexis (i due hanno giocato insieme per diversi anni) e sa che potrebbe incastrarsi perfettamente nel suo progetto. Il Barcellona secondo alcune indiscrezioni si sarebbe già messo in contatto con il giocatore per conoscere le eventuali richieste.

L’idea dei nerazzurri potrebbe essere quella di tentare uno scambio a gennaio con il Barcellona che preveda il trasferimento del cileno in Catalogna e quello di Philippe Coutinho a Milano che, però, ha un ingaggio di circa 8,5 milioni di euro ma anche un età più giovane rispetto al "Niño Maravilla". Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe diventare uno scambio secco in prestito senza nessun conguaglio monetario.

Il resto del mercato dell'Inter

L'eventuale partenza di Alexis Sanchez potrebbero portare l'Inter ad investire su almeno un attaccante già a gennaio. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per la punta del Sassuolo Giacomo Raspadori.

Beppe Marotta, dopo averlo corteggiato in estate, è tornato alla carica e sembrano esserci tutte le premesse per il trasferimento a gennaio dell'attaccante dal Sassuolo ai nerazzurri.

Dopo un incredibile finale della scorsa stagione, il nuovo campionato non è iniziato nel migliore dei modi per il classe 2000, che con il nuovo tecnico Dionisi ha fatto fatica a trovare spazio. Il Sassuolo valuta il giocatore almeno 40 milioni di euro, una cifra decisamente importante, ma non va escluso che possa nascere una trattativa con un prestito iniziale e con l'inserimento di alcuni giovani di prospettiva.