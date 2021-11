La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio.

La società bianconera starebbe lavorando a diverse cessioni: i principali indiziati a lasciare Torino sono i centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il francese potrebbe trasferirsi per circa 20 milioni di euro, per il gallese invece si valuta anche la rescissione consensuale. Un altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Dejan Kulusevski, per il quale si parla di un interesse dell'Atalanta, ma anche di alcune società inglesi.

La Juventus però è al lavoro anche per gli acquisti, potrebbe infatti arrivare un centrocampista di esperienza a prezzo vantaggioso.

Il preferito sembra essere Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistarlo già a gennaio per cercare di anticipare le altre società interessate al giocatore della Fiorentina. La Juventus potrebbe offrire circa 55 milioni di euro più il cartellino di un giovane dell'under 23 bianconera. Il preferito dei toscani sembra essere l' argentino Matias Soulé.

La punta Vlahovic possibile acquisto della Juve, la Fiorentina vorrebbe come contropartita Soulé

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Fiorentina sarebbe pronta a cedere Dusan Vlahovic alla Juventus in cambio di una somma cash di circa 55 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Matias Soulé.

L'argentino si sta mettendo in evidenza nella Juventus under 23 e recentemente ha segnato il suo primo gol in campionato nel campionato di Serie C.

Inoltre recentemente è stato anche convocato dal commissario tecnico della nazionale maggiore argentina Lionel Scaloni. Sembra difficile quindi che il classe 2003 possa lasciare la società bianconera, considerando la qualità dimostrata negli ultimi mesi.

Potrebbe invece, eventualmente, lasciare la società bianconera in prestito e non a titolo definitivo.

I giovani al centro dei progetti bianconeri

La Juventus ha lanciato oramai da alcune stagioni l'Under 23 (militante in Serie C) che gradualmente sta aiutando a valorizzare diversi giovani.

I vari Dragusin, Fagioli, Frabotta e Ranocchia sono cresciuti proprio nella seconda squadra bianconera e in questa stagione sono in prestito rispettivamente alla Sampdoria, alla Cremonese, al Verona e al Vicenza. Analoga sorte potrebbe toccare anche al centrocampista argentino Matias Soulé, magari per andare a giocare in una società di Serie B o eventualmente del massimo campionato italiano.