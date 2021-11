Il giovane calciatore della Juventus Matias Soulé è stato convocato in questi giorni nella nazionale maggiore argentina.

La Juve ha acquistato il giocatore a parametro zero due anni fa dal Velez Sarsfield, considerandolo uno dei talenti principali del calcio sudamericano. La società bianconera ha usufruito di una norma Fifa che permette l'acquisizione di giocatori under 18 che non hanno ancora sottoscritto un contratto professionistico con la società in cui sono cresciuti.

Dell'arrivo alla Juventus di Soulé ha parlato l'ex direttore del settore giovanile del Velez Sarsfield Sebastian Pait, il quale ha spiegato che è stato difficile lasciar partire il talento argentino, recentemente convocato in nazionale dal commissario tecnico Lionel Scaloni.

Il giovane è cresciuto nelle rappresentative giovanili dell'Argentina e di conseguenza non sorprende la sua convocazione nella nazionale sudamericana.

Pait ha voluto parlare poi delle caratteristiche tecniche di Matias Soulé, sottolineando come abbia tutto per diventare un riferimento della Juventus. Ha infatti dichiarato: "Matias ha tutto per trionfare nella Juventus e, soprattutto, ha la personalità per bruciare le tappe e diventare immediatamente protagonista nel calcio italiano".

L'ex direttore del Velez Sarfield ha parlato di Matias Soulé

L'ex direttore del settore giovanile del Velez Sarsfield Sebastian Pait in una recente intervista ha parlato di Matias Soulé, cresciuto nella società argentina prima del trasferimento in bianconero.

L'ex dirigente ha spiegato il motivo per cui il giocatore è potuto approdare gratuitamente alla Juventus. C'è infatti una norma Fifa che autorizza la possibilità per un minorenne di sottoscrivere gratuitamente un contratto con altre società se i genitori devono trasferirsi per ragioni extra-calcistiche in un'altra nazione. Così è successo per Soulé, con la famiglia che si è trasferita a Torino.

Pait ha parlato anche delle caratteristiche tecniche del talento argentino, sottolineando che somiglia molto ad Angel Di Maria: "Soulé ha un tocco di palla davvero speciale, è un calciatore forte tecnicamente che conduce il pallone sempre molto vicino a sé".

Il punto debole del classe 2003 è il fisico, anche se - come sottolineato dall'ex direttore del Velez Sarsfield - il ragazzo ci sta lavorando ed è migliorato molto negli ultimi anni.

Il trequartista Matias Soulè convocato dal commissario tecnico dell'Argentina Scaloni

Il trequartista della Juventus Matias Soulé è stato convocato per i match dell'Argentina contro l'Uruguay il 13 novembre e il Brasile il 17 novembre.

Potrebbe quindi esordire contro nazionali molto importanti, magari giocando qualche minuto con il suo compagno alla Juventus Paulo Dybala.