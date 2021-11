La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo diverse problematiche nell'impostazione di gioco e dal punto di vista realizzativo. Sembra infatti mancare qualità a centrocampo, lo dimostra anche il 4-0 subito contro il Chelsea in Champions League. I vari Rabiot, Bentancur e Locatelli sono stati sovrastati dal punto di vista tecnico da Jorginho e Kane. Anche l'ingresso di Arthur Melo nel secondo tempo non ha migliorato la qualità del centrocampo bianconero, che già a gennaio potrebbe essere modificato in maniera decisa dalla società bianconera.

Si parla infatti del possibile addio di Adrien Rabiot e di Aaron Ramsey, che piacerebbero al Newcastle. A questi potrebbe aggiungersi anche Arthur Melo, che dopo aver recuperato dall'intervento per una calcificazione ossea ha raccolto poco minutaggio. Allegri infatti gli sta spesso preferendo McKennie e Locatelli. Per questo per il brasiliano potrebbe esserci una partenza a gennaio.

Il centrocampista Arthur Melo vanta diversi estimatori e il recente cambio di agente sportivo (è attualmente gestito da Federico Pastorello) potrebbe portarlo all'approdo in una società inglese. Si parla di un interesse dell'Arsenal, con il tecnico Arteta che lo considererebbe ideale per il suo centrocampo. Potrebbe definire uno scambio di prestiti che porterebbe il brasiliano nella società inglese e la punta Pépé in bianconero.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Nicolas Pépé

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Arsenal e Juventus a gennaio potrebbero effettuare uno scambio di prestiti che porterebbe Arthur Melo nella società inglese e Pépé in bianconero. A fine stagione poi, in base anche al rendimento dei due giocatori, potrebbe valutarsi il riscatto definitivo dei cartellini.

Sarebbe uno scambio ideale per entrambi le società: da una parte gli inglesi sarebbero alla ricerca di un centrocampista di qualità, dall'altra i bianconeri vorrebbero una punta che vada a integrare il settore avanzato.

Acquistato per circa 80 milioni di euro un anno e mezzo fa, l'ex Lille non ha inciso secondo le attese all'Arsenal.

In questa stagione ha disputato fino ad adesso 7 partite nel campionato inglese senza gol realizzati e con un solo assist.

In Coppa nazionale invece in due presenze ha trovato un gol e due assist decisivi ai suoi compagni.

La punta ivoriana potrebbe rilanciarsi nel campionato italiano

Dal 2017 al 2019 la punta Nicolas Pépé è stato un grande protagonista nel Lille, prima del trasferimento all'Arsenal. In Inghilterra però non ha inciso particolarmente.

La punta ivoriana potrebbe quindi rilanciarsi in un campionato come quello italiano che potrebbe maggiormente valorizzare le sue caratteristiche tecniche. Un problema concreto per l'immediato è però il fatto che il giocatore sarà impegnato in Coppa d'Africa a gennaio e salterebbe diverse partite.