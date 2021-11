La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. La sconfitta pesante per 4-0 contro il Chelsea in Champions League dimostra le problematiche della rosa bianconera, che ha bisogno di innesti soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Considerando però la difficile situazione economica della società bianconera, sembra difficile aspettarsi investimenti pesanti, se non in caso di cessioni importanti. A tal riguardo si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo e Dejan Kulusevski.

A questi potrebbe aggiungersi anche Daniele Rugani. Il difensore toscano infatti è stimato molto dal tecnico Massimiliano Allegri ma attualmente è una riserva e ha raccolto poco minutaggio in questo inizio di stagione. Per questo potrebbe considerare una nuova esperienza professionale soprattutto se dovesse ricevere garanzie di impiego. A tal riguardo uno dei grandi estimatori del difensore è il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, che lo ha già allenato nell'esperienza professionale a Empoli e poi in bianconero. Rugani potrebbe lasciare la Juventus per circa 10 milioni di euro.

Il tecnico della Lazio Sarri vorrebbe Daniele Rugani a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla Lazio l'acquisto di Daniele Rugani.

Il toscano infatti vorrebbe un rinforzo importante in difesa considerando che mancano alternative a titolari Luiz Felipe e Acerbi. Il giocatore della Juventus sarebbe considerato il giocatore ideale, anche perché conosce molto bene Sarri, i due hanno lavorato insieme all'Empoli qualche stagione fa. Inoltre avrebbe un costo vantaggioso, si parla di una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.

Allegri però non lo vorrebbe lasciar partire anche perché è il quarto centrale della rosa bianconera. La Lazio potrebbe provare ad acquistarlo, l'alternativa a Rugani sarebbe il difensore del Feyenoord Marcos Senesi, che però ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus forse preferirebbe cedere i centrocampisti a gennaio e non un difensore, considerando che i vari Bonucci, De Ligt, Chiellini e Rugani sembrano dare grandi garanzie dal punto di vista tecnico a Massimiliano Allegri.

Potrebbero partire invece Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il francese e il gallese piacerebbero al Newcastle, per il centrocampista svedese si parla di un interesse concreto dell'Arsenal.

Se si dovessero concretizzare alcune delle cessioni, la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista e una punta. A tal riguardo i preferiti della società bianconera sono Axel Witsel, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic.