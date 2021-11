La Juventus nelle ultime stagioni ha acquistato diversi giocatori dalla Fiorentina. Il primo è stato Federico Bernardeschi nell'estate 2017, un investimento da 40 milioni di euro da parte della società bianconera per il centrocampista. Nell'estate 2020 invece è arrivato Federico Chiesa, un investimento da 60 milioni di euro con pagamento dilazionato in diverse stagioni. 10 milioni pagati nell'immediato e gli altri entro giugno 2022. La società bianconera deve ancora pagare 50 milioni di euro alla società toscana per il cartellino del nazionale italiano.

Una somma importante ma che potrebbe incrementare se la Juventus decidesse di arrivare ad un altro giocatore della Fiorentina. Ci si riferisce a Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che non prolungherà il suo contratto con la società toscana. La punta classe 2001 potrebbe costare più o meno come Chiesa, anche se il prezzo potrebbe diminuire nei prossimi mesi con l'avvicinarsi della scadenza del suo contratto. La Juventus però potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla Fiorentina per diminuire la somma cash da presentare ai toscani.

Il pagamento di Chiesa è stato dilazionato nelle prossime stagioni

La Juventus deve ancora 50 milioni di euro alla Fiorentina per l'acquisto di Chiesa.

Come è noto infatti nell'estate 2020 venne definito il trasferimento del nazionale italiano nella società bianconera sulla base di circa 60 milioni, somma però da dilazionare in due stagioni. Non è da scartare la possibilità che con la stessa formula di pagamento arrivi Dusan Vlahovic, altro giocatore gradito dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato.

Sulla punta però ci sarebbe l'interesse concreto anche di altre società europee, su tutte il Paris Saint Germain.

Gli altri giocatori acquistati con pagamento distribuito in diverse stagioni

Il centrocampista Federico Chiesa non è l'unico giocatore acquistato dalla Juventus con pagamento dilazionato. Nel recente Calciomercato estivo sono arrivati infatti anche il centrocampista Manuel Locatelli e la punta Moise Kean.

Entrambi consteranno ciascuno entro giugno 2023 circa 35 milioni. A giugno 2022 la Juventus dovrà valutare anche l'eventuale riscatto di Alvaro Morata. Arrivato nell'estate 2020 in prestito dall'Atletico Madrid per 10 milioni di euro, è stato rinnovato anche per la stagione 2021-2022 per ulteriori 10 milioni di euro. Per acquistarlo a titolo definitivo la società bianconera dovrebbe investire circa 35 milioni di euro. A meno di uno sconto importante, sembra difficile pensare che la Juventus possa spendere quella somma per un giocatore che compirà 30 anni la prossima stagione.