Il Calciomercato estivo della prossima stagione potrebbe regalare interessanti trattative di mercato. Ci sono diversi giocatori di qualità che vanno in scadenza di contratto a giugno 2022 e che attualmente non vorrebbero prolungare il loro contratto con le rispettive società. Basti pensare a Kylian Mbappé del Paris Saint Germain, per il quale si parla di un interesse concreto del Real Madrid ma anche di alcune società inglesi. Anche il centrocampista Paul Pogba potrebbe andare in scadenza di contratto, non ci sarebbero infatti i presupposti per un suo rinnovo di contratto con il Manchester United.

Per il francese potrebbe esserci un'altra esperienza professionale alla Juventus dopo quella dal 2012 al 2016. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista potrebbe accettare un ingaggio minore rispetto ai 16 milioni di euro a stagione che guadagna adesso per poter ritornare in bianconero. Il Manchester United starebbe già lavorando al sostituto di Paul Pogba. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, lo avrebbe individuato nel centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic.

Il centrocampista Marcelo Brozovic potrebbe prendere il posto di Paul Pogba

Il Manchester United potrebbe sostituire Paul Pogba con Marcelo Brozovic. Sarebbe il centrocampista croato il giocatore gradito dalla società inglese per migliorare l'impostazione di gioco e la qualità della squadra.

Il croato non ha ancora incontrato l'Inter per discutere il prolungamento di contratto in scadenza a giugno 2022. Ci sarebbe infatti distanza fra offerta della società nerazzurra da circa 5 milioni di euro a stagione le richieste del giocatore da circa 6 milioni di euro a stagione. Il giocatore avrebbe chiesto anche delle commissioni per i suoi agenti sportivi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Manchester United non avrebbe problemi a garantire un ricco contratto a Brozovic, anche in considerazione del fatto che andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi di circa 16 milioni di euro netti a stagione con la partenza di Pogba.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione potrebbe trattare diversi giocatori con l'agente sportivo Mino Raiola, sia negli acquisti che nelle cessioni.

Come investimenti si è parlato del possibile arrivo di Pogba ma non è da scartare la possibilità di un'offerta per il difensore del Milan Alessio Romagnoli, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione. Potrebbe partire invece Matthijs de Ligt, per il quale si parla di un interesse concreto del Chelsea. La società bianconera nelle prossime settimane dovrebbe trattare anche il prolungamento di contratto di Bernardeschi, anche lui gestito da Raiola. Difficile però che la società bianconera possa garantire l'attuale ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione.