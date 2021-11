La Juventus a gennaio potrebbe decidere di rinforzare la rosa, considerando le difficoltà riscontrate in questo inizio di stagione. Novembre e dicembre saranno mesi importanti per i bianconeri, che proveranno a recuperare punti da Milan e Napoli primi in classifica. 13 punti di distanza, ma la qualificazione anticipata agli ottavi di finale di Champions League potrebbe agevolare i bianconeri. A gennaio dal mercato ci si attende almeno un centrocampista e forse anche una punta. A tal riguardo i preferiti della società bianconera sarebbero Axel Witsel del Borussia Dortmund, Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia.

Giocatori che hanno il contratto in scadenza a fine stagione e proprio per questo il loro prezzo sarebbe vantaggioso. La Juventus preferirebbe spendere una somma importante per l'acquisto di una punta. Piace molto Dusan Vlahovic della Fiorentina, che però ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Inoltre ci sarebbero diverse società interessate al suo acquisto. Fra queste il Tottenham, che sarebbe pronto a presentare una ricca offerta ai toscani e al giocatore.

Il tecnico Conte vorrebbe Dusan Vlahovic

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte avrebbe chiesto un acquisto importante alla società nel settore avanzato. Il giocatore ideale per l'allenatore pugliese sarebbe Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, somma che la società inglese non avrebbe problemi a pagare ai toscani. Si parla di un'offerta da 65 milioni di euro per il suo cartellino e una di 8 milioni di euro netti a stagione per l'ingaggio del giocatore. Se così sarà sembra difficile che la Juventus possa riuscire ad arrivare alla punta, anche se molto dipenderà dalla volontà del giocatore.

Saranno settimane importanti, anche perché la Fiorentina vorrebbe cedere Vlahovic durante il mercato di gennaio. In questo modo ricaverebbe di più dal suo cartellino. A giugno il giocatore sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società toscana.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora però a delle alternative a Dusan Vlahovic.

Si parla di un interesse concreto per Darwin Nunez, punta del Benfica e protagonista di un grande inizio stagione nel campionato portoghese e in Champions League. Altro giocatore che piace alla società bianconera è Julian Alvarez, in scadenza di contratto con il River Plate a dicembre 2022. Ha un prezzo vantaggioso, potrebbe infatti lasciare la società per circa 20 milioni di euro. L'argentino è stato protagonista soprattutto in campionato negli ultimi mesi, segnando diversi gol.