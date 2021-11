La Juventus in questo inizio stagione sta avendo problematiche evidenti a centrocampo e settore avanzato. Non è un caso che si parli di una società bianconera molto attiva sul mercato di gennaio alla ricerca di rinforzi importanti. Considerando però l'attuale situazione economica, sarà difficile aspettarsi investimenti pesanti, a meno di cessioni importanti. Si valutano anche possibilità a prezzo vantaggioso, ad esempio il possibile arrivo anticipato di Nicolò Rovella, centrocampista il cui cartellino è già di proprietà della Juventus ma che è in prestito al Genoa fino a fine stagione.

Per quanto riguarda il settore avanzato, il giocatore gradito è Dusan Vlahovic, ma considerando l'inizio di stagione della punta della Fiorentina non sarà semplice acquistarlo per la sua attuale valutazione di mercato. Per questo, la società bianconera starebbe valutando la possibilità di investire sulla punta del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, soprattutto se la società francese decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Ad agevolare l'arrivo dell'argentino ci sarebbe il problema fisico di Aguero, un'aritmia cardiaca che dovrebbe portarlo a stare fermo almeno tre mesi. Si era parlato infatti di uno scambio di mercato che avrebbe portato Aguero al Psg e Icardi al Barcellona.

La punta Icardi possibile acquisto della Juve

Sarebbe saltato lo scambio di mercato fra Paris Saint Germain e Barcellona e che avrebbe portato Icardi in Spagna e Aguero in Francia. Il problema avuto dall'ex City, infatti, potrebbe portarlo a stare fermo almeno tre mesi, ovvero potrebbe recuperare per fine gennaio-inizio febbraio, a mercato chiuso.

Una situazione che potrebbe agevolare la Juventus. Di certo l'argentino ha un prezzo di mercato importante, pari a circa 40 milioni di euro. Il suo arrivo si concretizzerebbe solo se la società francese decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, ha un ingaggio pesante, visto che guadagna circa 10 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile trasferimento alla Juventus di Mauro Icardi non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Sembra infatti improbabile che la società bianconera investa in maniera decisa su un giocatore che costa molto di cartellino e di ingaggio. Una somma importante potrebbe essere utilizzata, invece, per la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, che si sta confermando ad alti livelli anche in questo inizio di stagione. Come dichiarato dagli agenti sportivi, il giocatore non prolungherà il suo contratto con la società toscana. Di conseguenza è destinato a fare una nuova esperienza professionale.