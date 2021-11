La Juventus contro il Chelsea ha subito una pesante sconfitta che ha messo in evidenza le problematiche tecniche della rosa bianconera. I principali problemi sembrano riguardare il centrocampo, con il solo Locatelli che pare dare un contributo importante. Le prestazioni deludenti di Rodrigo Bentancur e Rabiot potrebbero portare la società bianconera a valutare una loro partenza già durante il mercato di gennaio. Inoltre potrebbe essere ceduto anche Aaron Ramsey, per il quale si parla di possibile rescissione consensuale. A proposito del centrocampista uruguaiano, la Juventus si attendeva il definitivo salto di qualità nelle ultime stagioni, che però non è arrivato.

Per questo potrebbe essere ceduto nei prossimi mesi. A tal riguardo si parla di un interesse concreto dell'Atletico Madrid. Il tecnico Diego Pablo Simeone gradirebbe un giocatore come l'uruguaiano, in quanto garantirebbe equilibrio e supporto al centrocampo degli spagnoli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atletico Madrid potrebbe offrire il cartellino di Saul per l'uruguaiano. Lo spagnolo è attualmente in prestito al Chelsea, ma sta raccogliendo poco minutaggio. Per questo potrebbe ritornare in Spagna già a gennaio a approdare alla Juventus.

Possibile scambio di mercato fra Rodrigo Bentancur e Saul

L'Atletico Madrid e la Juventus già a gennaio potrebbero effettuare uno scambio di mercato che riguarderebbe due centrocampisti.

Da una parte Saul (attualmente in prestito al Chelsea) e dall'altra Rodrigo Bentancur, che sta deludendo in bianconero in questo inizio di stagione.

Sarebbe uno scambio ideale per entrambe le società in quanto - oltre a realizzare una plusvalenza finanziaria - andrebbero a risolvere alcune problematiche tecniche delle loro rose.

L'Atletico Madrid cerca un giocatore di quantità che sappia supportare il centrocampo, la Juventus invece vorrebbe un giocatore di qualità considerando le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus come già anticipato potrebbe effettuare diverse cessioni importanti. Oltre a Bentancur potrebbero partire Rabiot, Ramsey (che piacciono al Newcastle), Kulusevski e Arthur Melo (per i quali si valuta un possibile approdo all'Arsenal).

Per quanto riguarda gli acquisti, i preferiti per il centrocampo sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto a fine stagione. Potrebbe arrivare anche un rinforzo nel settore avanzato: la società bianconera gradisce Dusan Vlahovic, l'alternativa alla punta della Fiorentina è il giocatore del River Plate Julian Alvarez.