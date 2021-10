La Juventus, in questo inizio di stagione, sta avendo diverse difficoltà nel gioco che vanno, evidentemente, a discapito anche dei risultati. Sembra infatti evidente la necessità di rinforzi a centrocampo e in attacco, dove manca qualità, ma anche giocatori bravi a finalizzare l'azione. Difficile però pensare a grandi investimenti già a gennaio, più probabile che la società bianconera cerchi di cogliere l'occasione di qualche acquisto a prezzo vantaggioso. Si parla, ad esempio, di un interesse concreto per Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a fine stagione.

Per quanto riguarda il settore avanzato, il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. Di recente, gli agenti sportivi del 21enne hanno dichiarato che il giocatore non rinnoverà il contratto con la società toscana, sottolineando come il presidente Commisso abbia rifiutato un'importante offerta per Vlahovic nel recente calciomercato estivo. Cessione che sembra posticipata, con la Juventus che potrebbe decidere di investire sul giocatore se dovesse riuscire a cedere Aaron Ramsey.

La punta Vlahovic possibile acquisto della Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus, in caso di cessione di Aaron Ramsey, potrebbe acquistare Dusan Vlahovic già a gennaio.

La punta della Fiorentina ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. La società bianconera potrebbe inserire una somma cash più il cartellino di un giocatore gradito ai toscani. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non però vorrebbe cedere il giocatore in Italia e preferirebbe che si trasferisse all'estero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Conterà molto la volontà del giocatore, che secondo alcune indiscrezioni di mercato gradirebbe un trasferimento alla Juventus anche per giocare con il suo ex compagno e amico Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Dusan Vlahovic potrebbe concretizzarsi già a gennaio se la Juventus dovesse riuscire ad alleggerire la rosa.

Si parla molto della possibile cessione di Aaron Ramsey, ma il centrocampista gallese non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera già a gennaio. Ci sarebbe, ad esempio, un interesse concreto di West Ham e Atletico Madrid per Weston McKennie. L'americano potrebbe trasferirsi nella società spagnola in uno scambio che porterebbe Alvaro Morata a titolo definitivo alla Juventus.

A fine stagione, invece, potrebbero partire altri giocatori. Oltre a quelli in scadenza a giugno 2022 (De Sciglio, Perin e Bernardeschi) si parla della possibile partenza di Adrien Rabiot e di quella di Matthijs De Ligt, che piace al Chelsea.