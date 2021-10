La Juventus in queste ore è alla Continassa per prepararsi in vista della partita contro il Sassuolo. I bianconeri per questa partita faranno alcuni cambi di formazione. Massimiliano Allegri, infatti, vuol fare rifiatare alcuni dei suoi titolarissimi. In particolare uno fra Manuel Locatelli e Rodrigo Bentancur tirerà il fiato. Il principale candidato a riposa sembra essere l'uruguaiano, al suo posto ci sarà Arthur. Inoltre a centrocampo ci sarà il ritorno di Adrien Rabiot: il francese è guarito dal Covid-19 ed è tornato a completa disposizione.

La Juventus torna in campo

La Juventus il 27 ottobre sarà in campo alle ore 18:30 per sfidare il Sassuolo. Massimiliano Allegri vuole una vittoria a tutti i costi, ma visti i tanti impegni dovrà fare del turnover. Per questa partita, il tecnico livornese non avrà a disposizione Federico Bernardeschi e Moise Kean. Il numero 20 juventino ha riportato un problema alla spalla ma fortunatamente sono state escluse lesioni. Per quanto riguarda, Kean, invece, ha accusato un problema muscolare. Ma anche per lui non sono state riscontrate lesioni. Al posto di Federico Bernardeschi ci sarà Adrien Rabiot che giocherà insieme a Manuel Locatelli e Arthur, mentre a destra toccherà a Federico Chiesa. In attacco, invece, ci saranno i due titolarissimi Paulo Dybala e Alvaro Morata.

Dunque, Massimiliano Allegri schiererà insieme tutti i suoi giocatori migliori. Mentre Kaio Jorge partirà dalla panchina e probabilmente entrerà a partita in corso. Il brasiliano nei giorni scorsi ha anche incassato gli elogi di Massimiliano Allegri. Anche in difesa ci saranno alcune novità e ci sarà il ritorno Matthijs de Ligt che agirà al fianco di Leonardo Bonucci, mentre sulle fasce ci saranno Danilo e Mattia De Sciglio.

Alle spalle del quartetto di difesa non ci sarà Szczesny ma bensì Mattia Perin.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Chiesa, Locatelli, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata.

Parla Chiellini

GIorgio Chiellini nel match della Juventus contro il Sassuolo sarà in panchina per prepararsi in vista dei prossimi match.

Il numero 3 juventino ha rilasciato una lunga intervista a Dazn e in modo particolare ha parlato di Paulo Dybala: "L'addio di Ronaldo può liberare spazio per le sue caratteristiche tecniche e individuali". Dunque per Chiellini, il numero 10 juventino può trarre del vantaggio dall'addio di Cristiano Ronaldo. Infine, il capitano della Juventus si è soffermato sul ritorno di Massimiliano Allegri: "L'ho ritrovato molto carico, è una certezza per i prossimi anni della Juve". Per Chiellini, Massimiliano Allegri è una garanzia di affidabilità per i colori bianconeri.