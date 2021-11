La Juventus anche contro il Verona non ha potuto contare sul centrocampista Aaron Ramsey. Il gallese salterà anche la sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo per un problema muscolare. Dall'estate 2019 in bianconero il centrocampista non ha inciso come ci aspettava ed è stato spesso condizionato da infortuni muscolari. Si è parlato di una sua possibile cessione nel recente Calciomercato estivo ma l'ingaggio che attualmente guadagna, da circa 7 milioni di euro a stagione, non agevola una sua eventuale partenza. La nuova proprietà del Newcastle, finanziata da un fondo saudita, potrebbe cambiare la situazione.

La società inglese attualmente è tra le più ricche nell'intero panorama calcistico, in considerazione della forza economica della nuova proprietà. Per questo non avrebbe problemi ad investire sul centrocampista gallese, che la Juventus valuta circa 20 milioni di euro. Allo stesso tempo gli inglesi sarebbero pronti a garantirgli i 7 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera. Sarebbe una cessione importante per la Juventus in quanto permetterebbe di alleggerire la rosa e il monte ingaggi ed eventualmente investire su un altro centrocampista.

Il centrocampista Ramsey potrebbe trasferirsi al Newcastle a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey al Newcastle a gennaio.

Il centrocampista gallese infatti sarebbe considerato un rinforzo importante per la società inglese, che vuole migliorare la mediana con un giocatore di esperienza e qualità. Dal 2019 alla Juventus Ramsey non ha inciso come ci si aspettava e la società bianconera sarebbe pronta a lasciarlo partire per circa 20 milioni di euro.

Somma che garantirebbe un'importante plusvalenza finanziaria in quanto il giocatore arrivò a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Arsenal. La sua cessione garantirebbe inoltre un risparmio importante sul monte ingaggi considerando Ramsey guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione. L'eventuale addio del gallese potrebbe agevolare un investimento a centrocampo già a gennaio.

Si parla di un possibile approdo di Witsel alla Juventus, negli ultimi giorni però la società bianconera starebbe valutando la possibilità di anticipare l'arrivo di Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Genoa.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio 2020 acquistò dal Genoa Nicolò Rovella, in uno scambio di mercato che portò Portanova e Petrelli in Liguria. Il centrocampista però è rimasto in prestito, da contratto fino a giugno 2022. La società bianconera però, considerando i problemi a centrocampo, potrebbe valutare l'approdo a Torino già a gennaio.